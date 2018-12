Meghan Markle, la persona més buscada a Google el 2018

A punt de finalitzar l’any, arriba el moment de fer llistes. Ara Google acaba de publicar el rànquing de les persones més buscades al seu cercador en l’àmbit global durant el 2018, i el primer premi se l’endú Meghan Markle. De fet, l’actual dona del príncep d’Anglaterra no ha parat de generar notícies d'ençà que va arribar a la família reial britànica. Des del seu casament el maig passat fins a les polèmiques sobre el seu fort temperament, passant per l’embaràs del seu primer fill, l’exactriu ha omplert molts titulars. De fet, aquesta popularitat ja la va fer sortir a la llista de persones més buscades el 2017.

La llista, que elabora anualment el cercador més utilitzat del món, analitza els termes que són 'tendència', és a dir, els que més han crescut durant els últims mesos. Entre les deu persones que han despertat més interès aquest any també hi ha el president electe del Brasil, Jair Bolsonaro, el jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units Brett Kavanaugh, els actors Sylvester Stallone, Demi Lovato i Logan Paul i l’estrella televisiva Khloé Kardashian, entre d'altres. Pel que fa a l'àmbit nacional, la cantant Rosalía encapçala la llista de personatges més buscats durant l'últim any.

D’altra banda, Google també ha investigat quines han sigut les morts de celebritats més buscades de l’any. Aquí hi ha les del músic suec Avicii, el raper nord-americà Mac Miller, l’escriptor i editor de còmics Stan Lee, el divulgador gastronòmic Anthony Bourdain, el físic anglès Stephen Hawking i la cantant Aretha Franklin.