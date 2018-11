Melania Trump no encerta amb la decoració de Nadal

La Casa Blanca ja s’ha vestit de Nadal. Una tasca que tradicionalment va a càrrec de la primera dama i que any rere any acapara l’atenció de tots els mitjans. Ara li ha tocat a Melania Trump, i sembla que no se n’ha acabat de sortir del tot bé. Encara que gran part de les estances de la casa presidencial han estat decorades amb els clàssics i tradicionals arbres nadalencs, que mai fallen, hi ha una sala que no ha deixat ningú indiferent. Es tracta d’un passadís que ha estat ornamentat amb dues inquietants fileres d’arbres de color vermell.

540x306 Un dels passadissos de la Casa Blanca / YOUTUBE Un dels passadissos de la Casa Blanca / YOUTUBE

Davant d’aquesta enigmàtica arbreda, no han sigut poques les paròdies que han començat a circular per les xarxes. Els usuaris ja han comparat el passadís d’arbres "color sang" amb el decorat de pel·lícules com ‘La resplendor’ o la sèrie ‘El conte de la criada’.

L’any passat Melania Trump ja va ser parodiada per l’excessiva decoració d’alguns salons, que es van comparar amb pel·lícules com ‘El laberint del faune’ i el cinema de terror.