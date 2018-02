Mor Enric de Dinamarca, el marit de la reina Margarida

El príncep Enric de Dinamarca, espòs de la reina Margarida II, ha mort als 83 anys, després d'haver estat hospitalitzat a finals de gener, ha informat aquest dimecres la Casa Reial danesa. "La seva altesa reial el príncep Enric ha mort a les 23.18 hores del dimarts 13 de febrer al castell de Fredensborg", residència de primavera i tardor de la família reial al nord de Copenhaguen i a la qual havia estat traslladat ahir des de l'hospital a passar "els seus últims dies", segons el comunicat oficial.

La Casa Reial va comunicar que en el seu llit de mort va estar envoltat per la seva dona i pels seus dos fills, els prínceps Joaquim i Frederic -l'hereu-, que la setmana passada va suspendre un viatge a Corea del Sud, on havia de viatjar per assistir a els Jocs Olímpics d'Hivern, després que la salut del seu pare empitjorés.

La Casa Reial havia explicat fa dotze dies que el motiu de l'ingrés a l'hospital del príncep consort era un examen d'un tumor al pulmó esquerre -que va resultar ser benigne- i d'una infecció, i que quan acabés el tractament seria donat d'alta. Però fa cinc dies es va produir un agreujament de l'estat de salut d'Enric, a qui al setembre se li havia detectat demència senil, un diagnòstic que va ser fet públic després d'originar una polèmica pels atacs que va llançar contra la seva dona en mitjans danesos.

Mai va ser rei

Enric, d'origen francès, havia declarat que no volia ser enterrat amb Margarida perquè s'havia ignorat el seu desig de ser rei consort, una vella reivindicació seva. En una altra entrevista, va assenyalar que la reina el prenia "per tonto" i no el respectava.

540x306 Enric de Dinamarca acompanyant la reina Margarida en un acte oficial / GETTY Enric de Dinamarca acompanyant la reina Margarida en un acte oficial / GETTY

La Casa Reial ha declarat un mes de dol, fet que suposa que ni la reina ni la resta de la família participaran en actes socials i que portaran roba de dol en les seves aparicions oficials, i que el personal d'uniforme portarà un braçal a l'avantbraç esquerre. La bandera danesa onejarà a mitja asta fins a la mitjanit en tots els edificis i vaixells estatals, ha informat el ministeri de Justícia, i es col·locarà un llibre de condol dimarts al castell d'Amalienborg, residència oficial de la reina a Copenhaguen.

Origen francès

"La família reial ha perdut una àncora. La reina Margarida ha perdut el seu càlid i intel·ligent company durant gairebé mig segle. Dinamarca ha perdut un representant únic per al nostre país", va assenyalar en un comunicat el primer ministre, Lars Løkke Rasmussen. Enric, un noble francès que va conèixer Margarida quan era diplomàtic a Londres i s'hi va casar el 1967, havia abandonat les seves obligacions oficials fa dos anys.