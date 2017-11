Nick Carter, acusat de violació

La cantant nord-americana Melissa Schuman, exmembre del grup Dream, ha acusat de violació Nick Carter, un dels components de l'exitosa 'boy band' Backstreet Boys. Schuman ha exposat el seu cas en una extensa entrada al seu blog personal, en què assegura que Carter la va violar quan ella tenia 18 anys i ell 22, és a dir, fa 15 anys.

"Compartiré una cosa que he intentat fingir que mai no va passar des que tenia 18 anys. Una càrrega que pensava que hauria de portar durant la resta de la meva vida i patir en silenci", diu la cantant. Segons ella, el seu primer contacte amb Carter es va produir quan ell, a través dels seus representants, va mostrar "interès romàntic" per ella i li va demanar de parlar per telèfon, cosa que ella va acceptar. Segons diu, la conversa telefònica va ser "ràpida" i ell va ser "molt educat".

Anys més tard, tots dos van participar en una pel·lícula per a televisió i Schuman, que en aquell moment no tenia parella, va acceptar una invitació d'ell per passar un dia amb un amic en un apartament de Santa Mònica, a Califòrnia, una cita a la qual ella va assistir amb la seva companya de pis.

Durant aquella trobada, Schuman i Carter es van començar a fer petons, però segons el seu relat ella li va dir que no volia anar més enllà, ja que per les seves conviccions religioses es volia mantenir verge fins que es casés. Malgrat que ella s'hi va oposar, Carter se la va endur al lavabo, li va descordar els pantalons i li va practicar sexe oral, explica. Acte seguit, ell li va demanar que li fes una fel·lació.

"No me'n podia anar. Era més fort i més gran que jo, i no hi havia cap possibilitat que jo pogués obrir aquella porta ni que ningú em pogués ajudar. Vaig pensar que l'única manera de sortir era acabar el que ell havia començat", diu Schuman. Posteriorment, segons explica la cantant, Carter se la va endur a una habitació i la va violar, tot i que ella va insistir que no volia practicar sexe.

Schuman explica que no va explicar els fets a ningú, ni tan sols a la companya de pis que l'havia acompanyat aquell dia i amb qui després va marxar. Segons diu, estava disposada a denunciar l'agressió, però el seu representant la va convèncer que no ho fes perquè Carter "tenia l'advocat més poderós del país" i li va dir que si treia el cas a la llum seria "humiliada" i "acusada de buscar la fama".

De moment, Nick Carter no s'ha pronunciat sobre aquestes acusacions, que fan créixer encara més la llista de personalitats destacades del món de la música i la interpretació que han sigut assenyalats recentment com a agressors sexuals, com ara el productor Harvey Weinstein o els actors Kevin Spacey, Louis C.K. o Jeffrey Tambor.