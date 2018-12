Era un dels casaments 'celebrity' més esperats de l'any i no ha decebut. El cantant Nick Jonas i l'actriu Priyanka Chopra han segellat la seva història d'amor amb un casament de cinc dies que s'ha celebrat, entre altres llocs, al palau Umaid Bhawan de l'Índia, país del qual és originària la núvia. Jonas, de 26 anys, i Chopra, de 36, es van comprometre cinc mesos després de començar a sortir. Segons han explicat en una entrevista a 'Vogue' immortalitzada per Annie Leibovitz, la seva història d'amor va començar quan es van conèixer a la gala Met del 2017.

Durant els cinc dies que ha durat el casament, els nuvis han volgut barrejar la cultura hindú d'ella i el cristianisme d'ell fent dues cerimònies. L a primera, cristiana, va ser oficiada pel pare d'ell i va deixar una de les imatges més espectaculars de les celebracions: el vel de més de 22 metres de llarg dissenyat per Ralph Lauren que Chopra va mostrar amb tota l'esplendor de camí a l'altar. Per crear el vestit, que porta cristalls de Swarovski i brodats amb frases i paraules escollides especialment per Chopra, es van invertir 1.826 hores de feina.

540x306 Nick Jonas i Priyanka Chopra, cinc dies de casament a l'estil Bollywood / Instagram Nick Jonas i Priyanka Chopra, cinc dies de casament a l'estil Bollywood / Instagram

Diumenge va ser el torn de la cerimònia hindú, en què la núvia va dur un tradicional vestit vermell, creat pel dissenyador Sabyasachi Mukherjee i en el qual van treballar 110 brodadores. Per la seva banda, Jonas va vestir un ' kurta-pijama' daurat amb sabates a joc.

A banda de les dues cerimònies, les celebracions van estar plenes d'activitats en les quals van participar tots els convidats, des de partits de criquet fins a cançons de Bollywood. De fet, un dels grans moments de les festes va ser quan els familiars de la parella van pujar a l'escenari per explicar cantant i ballant la història d'amor de Jonas i Chopra.

Entre els assistents a les celebracions hi havia una altra de les parelles més destacades de Hollywood: Joe Jonas, germà del nuvi, i la seva promesa, Sophie Turner, la Sansa de 'Jos de trons'.

540x306 Nick Jonas i Priyanka Chopra, cinc dies de casament a l'estil Bollywood / ADNAN ABIDI / REUTERS Nick Jonas i Priyanka Chopra, cinc dies de casament a l'estil Bollywood / ADNAN ABIDI / REUTERS

Priyanka Chopra, nascuda a la Índia, va ser coronada com la guanyadora de Miss Món l'any 2000. Posteriorment, va encaminar la seva carrera professional cap a l'actuació i la música fins a ser una de les actrius més reconegudes de Bollywood. L'any 2015, gràcies a la sèrie 'Quantico', es va convertir en la primera actriu del sud-oest asiàtic en protagonitzar una ficció nord-americana. Per la seva banda, Nick Jonas, que fins el 2014 va formar part del grup Jonas Brothers, actualment està immers en la seva carrera en solitari.