Norah Jones, Jamie Cullum i Chris Martin van actuar al casament de Marta Ortega

Aquest cap de setmana ha sigut intens per a Marta Ortega i el seu nou marit, Carlos Torreta. Encara que divendres va ser el dia en què la parella es va casar en una íntima cerimònia civil amb familiars i amics, seguida d’un sopar de gala al Real Club Náutico de La Coruña, dissabte les celebracions d’aquesta nova unió van continuar amb tota la seva esplendor.

Amancio Ortega arribant al Club Nàutic de la Corunya / EFE

Aquell dia els recent casats van voler fer un final de festa que va tenir com a escenari el Centro Hípico Casas Novas, una immensa finca de 71.000 metres quadrats que va congregar més de 400 convidats. En aquesta ocasió, l’etiqueta exigia un vestit de gala per a elles i esmòquing per a ells. La festa va ser ambientada recreant la naturalesa de Galícia, per això el prestigiós florista Thierry Boutemy va dissenyar un bosc pensat fins al mínim detall.

Marta Ortega amb Jon Kortajarena, un dels convidats / INSTAGRAM

D’altra banda, els convidats van tenir el privilegi de comptar amb la música en directe de grans artistes internacionals, com Norah Jones, Jamie Cullum, Chris Martin i el DJ Mark Ronson, gran amic de l’hereva d’Inditex. A més, els comensals van poder degustar un menú confeccionat per Albert Adrià i una rebosteria a càrrec del francès Cédric Grolet.

Athina Onassis va ser una de les convidades al casament / EFE

Pel que fa als vestits que va lluir Marta Ortega durant els dos grans dies de celebració, es van poder veure quatre models diferents. Per a la cerimònia del casament, Ortega va decantar-se per un vestit minimalista de dues peces rosa pàl·lid de la Maison Valentino. Posteriorment, per al sopar de gala al club nàutic, va optar per un conjunt negre d'esmòquing amb transparències. L’endemà, per a la festa al centre hípic, va escollir un vestit llarg amb escot ‘halter’ amb lluentons platejats i un abric de tall clàssic per fer front a les baixes temperatures. Finalment, va acabar la nit ballant amb un últim vestit rosa clar amb escot paraula d’honor.