Olivia Newton-John celebra 70 anys en forma tot i el càncer

L’actriu i cantant australiana que va enamorar el món amb el musical ‘Grease’ celebra avui 70 anys en plena lluita contra el càncer. De fet, ja és el tercer que li han diagnosticat des del 1992, quan li van detectar un tumor als pits. Tot i això, la interpret assegura sentir-se més activa que mai i fa poc ha publicat el seu llibre de memòries, ‘Don’t stop believin’ [No deixis de creure].

Fa anys que el seu compromís contra aquesta malaltia l’ha dut a participar en diverses campanyes de recaptació de fons, com una caminada de tres setmanes per la Gran Muralla Xinesa el 2008 o, fa poc, una passejada per la ciutat australiana de Melbourne per finançar un centre d’investigació de càncer que du el seu nom. A més, des de fa anys l’actriu s’ha convertit en una activista a favor dels dofins i de la salut infantil.

Defensora de les teràpies naturals

Nascuda a Cambridge (Regne Unit) el 1948, Newton-John viu actualment en un ranxo a Califòrnia amb el seu marit, John Easterling, amb qui es va casar en secret al Perú fa deu anys. Segons va explicar al canal australià Seven Network, el seu dia a dia el dedica a practicar meditació i combinar la radioteràpia amb una dieta sense sucre, així com suplements i herbes naturals com l’oli de cànnabis. De fet, en més d’una ocasió la protagonista del musical ‘Xanadu’ (1980) s’ha manifestat a favor de la marihuana com a medicina natural.

Olivia Newton-John va començar la seva carrera a principis de la dècada dels setanta, quan va ocupar la quarta posició en la competició a Eurovisió representant el Regne Unit amb la cançó ‘Long live love’. Però el seu gran èxit va arribar en protagonitzar el musical cinematogràfic ‘Grease’ (1978) amb l’actor John Travolta. Al llarg de la seva carrera ha venut més de cent milions d’àlbums, ha guanyat diversos premis i ocupa el lloc número vint de la llista Billboard dels cent millors artistes de tots els temps.