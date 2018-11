Organitzen un àpat per a 1.000 persones amb aliments reaprofitats

Reduir el malbaratament del menjar és responsabilitat col·lectiva. A Catalunya cada any es malbaraten 262.471 tones d'aliments. I segons l'Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) un terç dels aliments produïts a escala mundial per a consum humà no arriben a ser consumits.

Per això la Plataforma Aprofitem els Aliments, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, ha impulsat un àpat popular amb aliments en bon estat que per diferents motius estaven a punt de ser llençats. L'objectiu és conscienciar la població d'una problemàtica que afecta tothom. L'àpat tindrà lloc dissabte vinent, 24 de novembre, en el marc de la Jornada Zero Food Waste, que agruparà fins a 1.000 persones a la rambla del Poblenou.

L'àpat estarà liderat per Òscar Teixidó, cap de cuina del Campus CETT, i els xefs Felipe Celis i Fernando Martínez-Conde, membres del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de la UB. Aquests cuiners coincideixen en un mateix punt: "L’aprofitament és un coneixement que s'hauria de recuperar, perquè ens lliga a l’origen de molts dels nostres plats i fa la pràctica del nostre ofici més sostenible". Tots ells cuinaran amb l'ajuda de més de 40 alumnes i 60 voluntaris.

D'altra banda, e l menú encara és una incògnita. No serà fins divendres, quan acabi la recollida d'aliments, que els xefs sabran amb quins ingredients cuinaran. És el que s'anomena improvisació controlada. El que és segur és que verdures i fruites protagonitzaran l'àpat, que s'inspirara en la tradició gastronòmica del país.