Pablo Iglesias i Irene Montero esperen bessons

Pablo Iglesias i Irene Montero seran pares de bessons, tal com ha anunciat ella mateixa al seu perfil de Facebook. "Pablo i jo hem emprès un camí que en els propers mesos remenarà les nostres emocions, transformarà el meu cos i omplirà les nostres vides de bellesa i d'algunes nits sense dormir. Estic embarassada de gairebé 13 setmanes i dins meu creixen dues criatures que, si tot va bé, naixeran entre setembre i octubre", ha explicat Montero, portaveu al Congrés dels diputats de Podem, el partit que lidera ell.

"El meu cos comença ja a explicar-ho tot amb els seus propis canvis, i per això hem decidit compartir-ho. Pablo és el millor company per a tots i cada un dels dies que vénen", afegeix Montero, de 30 anys, sobre el seu company, de 39. La parella sempre ha intentat portar la relació amb discreció, cosa que no va aconseguir ell amb la seva anterior xicota, Tania Sánchez, també política de professió.