Pelayo Díaz i Andy McDougall es casen amb temàtica Disney

La parella formada per l’estilista Pelayo Díaz (32) i Andy McDougall (32), popularment coneguda com a Pelandy, va celebrar dissabte un casament inspirat en la temàtica Disney. La festa va tenir lloc al Palacio de la Fresneda, una finca de 148 hectàrees situada a El Escorial (Madrid), i va comptar amb la presència de 380 convidats, entre els quals hi havia les actrius Marta Torné, Hiba Abouk, Juana Acosta i Mónica Cruz i 'influencers' com Dulceida i Gala González. La parella va decidir pujar a l’altar vestida de Dolce & Gabbana i amb dues corones daurades dissenyades per Isidoro Hernández.