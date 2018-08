Què hi ha dins del Mediterrani?

Diuen que si no busseges et perds el 70% del món. "Aprendre a fer submarinisme et dona una clau que t'obre accés a paisatges impressionants", considera Ramon Verdaguer, formador d'instructors de busseig i guia subaquàtic. A la costa catalana tenim tresors com ara corall vermell, neros, gorgònies, coves i túnels submarins que cada any atrauen milers de bussejadors, sobretot a la Costa Brava, on anualment es fan unes 150.000 immersions, segons l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava (Costa Brava Sub). El 80% venen d'Europa, sobretot de França, i principalment van als parcs naturals del Cap de Creus i de les illes Medes, que amb la seva riquesa marina situen Catalunya com un dels primers destins europeus per bussejar. Però la Costa Daurada també té punts d'interès. "L'aigua és més calenta i tenim menys corrent; és un bon lloc per iniciar-se", considera Aurora Requena, de Plàncton Diving.

"Al Mediterrani no trobem taurons o grans cetacis, però a poca profunditat es poden veure les espècies més representatives", diu Genís Dalmau, president de Costa Brava Sub. Bancs de salpes, de sards, de barracudes, escórpores, pops, neros, oblades i altres espècies es veuen amb facilitat als principals punts d'immersió de Catalunya. Te'ls enumerem a continuació perquè, si t'animes a aconseguir la clau del busseig, sàpigues quines portes has d'obrir.

CAP DE CREUS

Va ser el primer parc nacional marítim-terrestre de Catalunya. S'hi troba la Costa Brava en estat pur: penya-segats i cales de roques que, dins l'aigua, es converteixen en parets de coralls.

Sa Freu

També coneguda com la Rata, és una illa just davant del Cap de Creus. Hi ha parets de gorgònies i s'hi poden trobar bancs de barracudes, entre altres espècies. "És un lloc de corrents freqüents no apte per a tothom", alerta Verdaguer.

Cap Norfeu

Hi ha la famosa paret del gat, "una immersió molt apreciada i coneguda del Parc Natural", considera Dalmau. "Parets de gorgònies vermelles impressionants que cauen fins als 40 o 50 metres de profunditat", descriu Verdaguer. "De vegades hi ha corrent, que és igual a aportació de nutrients i precisament per això hi ha vida", afegeix.

540x306 Les grans coves i obertures ben il·luminades són una característica de les immersions a la Costa Brava / JORDI CHIAS Les grans coves i obertures ben il·luminades són una característica de les immersions a la Costa Brava / JORDI CHIAS

ILLES MEDES

Referència europea, hi trobem el Mediterrani tal com era fa 50 anys. La sobrepesca i la contaminació han reduït exponencialment la fauna, però llocs com les Medes encara conserven l'essència.

Carall Bernat

"És el lloc de la costa catalana on es fan més immersions", explica Dalmau. Parets de gorgònies vermelles i grogues i la concentració més gran de neros de les illes. És una immersió que s'adapta a tots els nivells i que va dels 6 als 50 metres de profunditat.

La Vaca

És un túnel, amb obertures àmplies i lluminoses, i cal un cert nivell de submarinisme per fer-la. "Totes les immersions que requereixen entrar en coves o vaixells enfonsats són per a bussejadors més experts", detalla Dalmau. S'hi veu corall vermell a poca profunditat, neros i nudibranquis.

COSTA BRAVA

Des de Begur fins a Tossa de Mar hi ha desenes d'immersions, com aquestes:

Canons de Tamariu

"És una parada obligada", considera Dalmau. Són roques submarines molt juntes que formen uns canals plens de gorgònies grogues i vermelles on sovintegen els neros i els bancs d'espets. "Encara que hi hagi corrent, quedes protegit", explica Verdaguer. Ocasionalment també s'hi veuen peixos lluna.

Ullastres

A dues milles del port de Llafranc hi ha tres muntanyes submergides que van dels 8 als 55 metres de profunditat i formen parets i canons submarins on es poden veure bancs d'espets, sargs, oblades i neros, entre d'altres. A l'hivern hi arriben galls de Sant Pere.

Mar Menuda

"És una immersió relaxada a Tossa de Mar, fàcil i apta per a tots els nivells", detalla Verdaguer. A part de les espècies típiques de la Costa Brava, aquesta zona és reconeguda pels cavallets de mar i, a l'hivern i la primavera, pels raps.

540x306 Gorgònies i un gall de Sant Pere / JORDI CHIAS Gorgònies i un gall de Sant Pere / JORDI CHIAS

COSTA DAURADA

Principalment de fons sorrenc, no té gaire punts d'immersió, però hi ha llocs amb molta vida.

Antines de Torredembarra

Tres barres de roca "ideals per fer immersions per a diferents nivells", explica Sandra Rota, del centre Rota Diving. S'hi poden veure castanyoles, neros, sards, pops, escórpores, molls, nudibranquis i bancs de barracudes. Entre maig i juliol hi sovintegen els peixos lluna i, de vegades, escurçanes i milanes.

Parc de Biòtops d'Altafulla

Són esculls artificials construïts per l'home. "A Altafulla no hi ha res més que sorra. Amb aquest parc hem generat un lloc amb molta vida", explica Rota. És un bon lloc per fer batejos i snorkel.

Cambrils i l'Hospitalet

"Platja Fòssil és de les immersions que més agrada d'aquesta zona perquè hi ha molta varietat d'espècies", destaca Pep Dorado, propietari de Glups Diving. S'hi troben congres, morenes, nudibranquis i, sovint, bancs de tonyines.

Cales de l'Ametlla de Mar

Les immersions es fan des de la platja i normalment tenen poca profunditat. "A Cala Llobeta hi anem sovint perquè té fons de posidònia i de roca i ens permet veure moltes espècies: peus de tort, barracudes, alguna milana i estrelles de mar vermelles i verdes", descriu Requena.

VAIXELLS I AVIONS ENFONSATS

Acostumen a ser immersions complicades i que requereixen un bon nivell de submarinisme i formació específica per ficar-s'hi a dins.

'Boreas'

És un vaixell de la Segona Guerra Mundial enfonsat a la costa de Palamós. "Amb el temps, els coralls i les gorgònies s'acaben enganxant als vaixells com si fossin una roca i es converteixen en grans punts d'immersió", explica Dalmau. Destaquen els congres, els sards i els llobarros, entre d'altres.

Henikel 111 i 'Chaparro'

Són un avió i les restes d'un pesquer davant la platja de la Mora, a Altafulla. El Henikel és a 33 metres. "És una immersió molt potent, es veuen llagostes i bancs amb molts peixos", diu Rota. El 'Chaparro', a 18 metres de fondària, té com a atractiu que és una estació de neteja, on els peixos lluna van a desparasitar-se". També s'hi poden veure congres, neros i cavallets de mar.