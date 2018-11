Rosalía dissenya una línia de roba per a Pull&Bear

La cantant Rosalía s’estrena en el món de la moda amb una col·laboració per a la firma Pull&Bear. Es tracta d’una col·lecció càpsula dissenyada per ella que sortirà a la venda el 12 de novembre i que es podrà trobar en "tots els mercats en els quals Pull&Bear està present, en punts de venda destacats i també online", segons ha informat la marca d’Inditex. Això suposa un total de 330 botigues físiques i 33 plataformes online.

De moment es desconeixen els detalls d’aquesta nova col·lecció, però l’artista ja ha fet unes declaracions públiques que en poden donar algunes pistes: "El verd em dona molta energia. El lila és un color femení, és un color sensual. El vermell és, per a mi, apassionament, força. El negre és misteri, m’agrada molt. El blanc és puresa".

Encara que aquesta sigui la seva primera incursió en la indústria de la moda, la cantant s’ha consolidat com un referent d’estil. En part gràcies a la seva germana, coneguda com a Daykiri a les xarxes socials, que s’encarrega de donar forma als seus estilismes. A més, dissenyadors com Maria Escoté o Palomo Spain ja l’han vestit en alguna ocasió i fa un any va participar en una campanya per a Levi’s.