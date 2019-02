Rosalía se situa entre els joves més influents de l’any, segons 'Forbes'

La reina del ‘tra-tra’ està més en voga que mai. Amb 25 anys, Rosalía acaba d’entrar a la llista 'Forbes' dels menors de trenta anys més influents d’Europa. Es tracta d'una llista amb 300 noms, entre els quals hi ha Daniel Radcliffe, protagonista de Harry Potter, o el músic George Ezra. De fet, la llista es divideix en deu categories, depenent del talent dels joves, com l’art i la cultura, les finances, la tecnologia o l’entreteniment. En aquesta última secció és on hi ha Rosalía. Destaquen que és "una autèntica artista a Espanya" i que ha donat "un gir pop i hip-hop a la música flamenca". La revista també esmenta com el seu últim àlbum, ‘El mal querer’, ha arribat al número 1 a Espanya i a les llistes de pop llatines dels Estats Units, a part d’haver guanyat dos premis als Grammy llatins pel seu 'single' ‘Malamente’.

D’altra banda, l’artista ha obtingut aquest dijous el premi Ciutat de Barcelona de música, tot i que no l’ha pogut anar a recollir, perquè actualment està treballant als Estats Units. Un premi que, segons ha explicat a través d’un vídeo durant l’acte d’entrega, li fa especial il·lusió perquè "ve de Barcelona", la ciutat on es va formar com a cantant i on resideix gran part del seu equip.