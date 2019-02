Elegància i glamur sempre es troben a Nova York

La Setmana de la Moda de Nova York ha deixat, com és habitual, una impressió d’elegància i glamur, després de les desenes de desfilades que s’hi han vist. Entre tanta oferta, hem destriat algunes de les propostes destacades: de les més arriscades a les més tradicionals.

Jeremy Scott

Scott ha acostumat el públic a les seves desfilades reivindicatives i amb un rerefons de protesta, i en aquesta ocasió no va ser menys. El dissenyador nord-americà va atacar, en aquesta ocasió, el tema de les notícies falses, un dels hits de l’era Trump, i ho va fer fent pujar a la passarel·la models enfundats en vestits on es veien grans titulars amb paraules com Panic!, Scandal!, o Psycho! “Volia parlar d’aquesta obsessió col·lectiva amb els titulars sensacionalistes”, va dir el dissenyador a l’edició britànica de Vogue, i com amb aquests falsos escenaris “la gent està creient coses falses molt fàcilment”. El blanc i el negre van ser pràcticament omnipresents en tots els models d’aire punk i rocker amb faldilles de tul, gavardines, minifaldilles i transparències.

Tom Ford

Colors pastel i molt negre, looks masculins i teles setinades, seda i vellut van ser els grans protagonistes de la desfilada de Tom Ford, que és la que habitualment dona el tret de sortida a la Setmana de la Moda de Nova York. Ford va reconèixer abans de la desfilada que el clima polític dels EUA en els últims anys ha influenciat els seus dissenys. “Amb això no vull dir que hagi creat les peces en reacció a això, però em sento abatut, desgastat. No vull veure roba agressiva. Vull veure coses boniques i dolces”, va comentar. I així va ser. A la passarel·la es van poder veure propostes delicades amb pantalons de sastre en tons pastel, molts conjunts negres en què es juga amb la superposició de teixits, abrics i jaquetes llargues i americanes de vellut.

Custo

L’única marca catalana que desfila a Nova York des de fa 24 anys va tornar puntual a la cita després d’haver passat, pocs dies abans, pel 080. Custo Dalmau va presentar Insta Glam, la seva nova col·lecció, en què aposta pel glamur, els teixits brillants i les peces coloristes marca de la casa per crear “emoció”, com va dir, entre les dones que volen omplir el seu armari de roba no convencional. Així, a la passarel·la es van veure 56 looks en què la brillantor és el fil conductor, amb una paleta de colors tardorencs en vestits de línies rectes, motius geomètrics, materials metal·litzats i brodats delicats fets a mà. Per a la nit, els vestits juguen amb escots de vertigen i amb transparències. La novetat de la desfilada va ser la presentació de la línia infantil de la marca, que van lluir tres nenes dalt de la passarel·la.

Oscar de la Renta

La mesquita de Còrdova és la font d’inspiració de la nova col·lecció de Laura Kim i Fernando García, els dos creatius que estan al capdavant de la marca que va fundar el dissenyador dominicà que va morir el 2014. La parella creativa va omplir la passarel·la de dissenys femenins i florejats amb un gran ventall de textures. Vestits que estilitzen la figura de la dona, entallats i cenyits a la cintura, amb serrells i motius florals o brodats. El vellut, una de les tendències del moment, també va estar molt present a la desfilada, en color negre i bordeus, per a vestits còctel i de gala. Però la firma és coneguda sobretot pels seus vestits per a la catifa vermella i és aquí on van brillar amb propostes majestuoses amb escots paraula d’honor i d’altres més atrevides amb escots asimètrics, plomes i jocs de transparències.

Carolina Herrera

La segona col·lecció del dissenyador Wes Gordon al capdavant de Carolina Herrera deixa clares les seves intencions: respectar l’esperit elegant i glamurós de la fundadora, que ha convertit la marca en una de les preferides de la jet set de Nova York, però donar-hi un toc de modernitat, subtil, però cada cop més present. Així, la nova col·lecció que s’ha vist a Nova York aposta per una paleta de colors vibrants i atrevits -amb un protagonisme destacat del fúcsia- per a les combinacions clàssiques d’americana i pantalons o vestits fluids fins als peus i ajustats a la cintura que conviuen amb minivestits pensats per a les clientes més joves. La fundadora de la marca no es va perdre detall de la desfilada des de la primera fila mentre Gordon recordava que vol vestir una dona “femenina, dramàtica, poderosa i passional”, tal com va recollir l’agència Efe abans de la desfilada.

Michael Kors

L’esperit dels 70, la bohèmia, el glamur i un cert aire d’alegria optimista es va apoderar de la passarel·la en la desfilada de Michael Kors. El dissenyador va dir a Vogue poc abans de la presentació: “Un vestit bonic no fa que siguis menys intel·ligent o poderós. Quan la gent es posa el vestit correcte i es mira al mirall, de cop la seva postura canvia i el seu pas canvia i es fa més viu”, va dir en referència al poder que tenen les peces de vestir. I així, els seus vestits van omplir les models de vida i colors en un homenatge a l’esperit divers i obert de Studio 54, la mítica discoteca de Nova York. Vestits i faldilles midi de flors, pantalons de campana, maxibufandes que cauen fins als peus i peces de lamé brillant van compartir protagonisme amb dissenys metàl·lics plens de lluentons i plomes.

Marc Jacobs

El dissenyador nord-americà va demostrar dimecres que en els últims anys el seu savoir faire com a creador ha anat creixent fins al punt d’arribar a una desfilada que va tenir tocs d’alta costura parisenca, en què cada vestit representava una història amb aires de conte de fades amb un punt obscur. Tot i que el dissenyador nord-americà té l’estudi a Nova York i no fa alta costura, la seva nova col·lecció està plena de detalls que la recorden: amb propostes extravagants i proporcions exagerades. Jacobs ha fet vestits voluminosos, abrics oversize, faldilles de tul, mànigues XXL i plomes, un dels materials protagonistes de la desfilada.

Palomo Spain

El dissenyador cordovès ha tornat a Nova York per segona vegada i confirma així el seu salt internacional en presentar-hi la nova col·lecció per a la tardor vinent, que rep per nom 1916. La inspiració li ha vingut en aquesta ocasió de dos mons ben diferents: l’Espanya profunda de principis del segle XX i els Ballets russos de Serguei Diàguilev, i ha creat així una col·lecció eclèctica. Comença amb faldilles i vestits vaporosos per a ells i elles i conjunts d’americana i pantalons i abrics que segueixen els patrons de la sastreria clàssica en tons grisos i negres, que donen pas a peces cada cop més acolorides -vermells, blaus, verds i daurats, i estampats de topos- i una gran selecció de teixits que van des del cotó i sedes fins a llanes, vellut o caixmir.