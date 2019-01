Sabates com les d’abans

Hi va haver una època en què Barcelona comptava amb un gremi de sabaters reconegut arreu d’Europa. De fet, és la confraria gremial més antiga de la ciutat, amb data del 1202. Sigui com sigui, el calçat fet a casa ha sigut admirat durant segles. Amb el pas del temps, la majoria de sabaters artesans han anat tancant els seus tallers. Per sort, encara queden romàntics que continuen apostant per la sabateria artesanal de tota la vida i feta amb materials de màxima qualitat. Una feina amb la qual volen tornar a situar la ciutat en un referent mundial pel que fa al calçat. És el cas de marques com Aldanondo y Fdez, Ramon Cuberta, The Forest Shoes i Nu Sabates. Us expliquem les històries que tenen al darrere.

Aldanondo y Fdez

La seva història va començar quan Ignacio Aldanondo i Catuxa Fernández estudiaven la carrera d’arquitectura. Després de deu anys exercint com a arquitectes, van decidir apostar fort pel que fins aleshores només havien compartit com un ‘hobbie’: la sabateria artesanal. Un art que van aprendre de Pitu Cunillera i Carlos Piñol, que els van ensenyar l’ofici "tal com es feia fa dos-cents anys", explica Fernández, que considera que amb la sabateria els dos s’han trobat amb "el plaer de la feina manual i l’avantatge de poder controlar tot el procés de fabricació".

La parella es dedica a fer sabates a mida i opera a través d’una botiga online, encara que el seu mètode de treball és completament artesanal. Treballen fonamentalment amb pell, "perquè les seves característiques elàstiques, bacteriològiques i estètiques són les més bones per al peu". També utilitzen suro i tèxtils naturals. El resultat són unes sabates de molt bona qualitat però que no són per a totes les butxaques: els preus oscil·len entre els 500 i els 900 euros. "Sabem que és un preu que pot espantar a qui entengui el calçat com un element de ‘fast fashion’, però les nostres sabates estan fetes per durar, ser funcionals i, finalment, boniques", concreta Fernández. Per a sorpresa de la parella de sabaters, els seus clients són més aviat joves i se situen entorn dels 30-40 anys. "Acostumen a ser persones de professions creatives i amb una idea del consum diferent del que s’estila avui dia". A més, un dels trets diferencials del negoci, a part de no treure col·leccions per temporades, és que, com que l’elaboració no és immediata, "sempre s’estableix una petita relació amb els clients". Saben que no han escollit el camí més fàcil si pensen en termes econòmics i empresarials: "Els nostres marges són molt escassos i les dificultats a l’hora de rendibilitzar el negoci artesà són múltiples". Tot i així, volen seguir recorrent aquest camí que han triat i visibilitzar un ofici que consideren que estava abocat a la desaparició.

540x306 Aldanondo y Fdez creen les sabates de manera totalment artesana / ALDANONDO Y FDEZ Aldanondo y Fdez creen les sabates de manera totalment artesana / ALDANONDO Y FDEZ

Ramon Cuberta

Un dia Ramon Cuberta va decidir saltar al buit i llençar-se a complir el seu somni: ser sabater. Va aprendre dels grans mestres, com Cunillera, Piñol i Krissia, i va obrir el seu taller a Barcelona. "Per a mi la sabata artesanal sempre ha sigut un objecte de gran valor, primordial per vestir amb elegància", explica Cuberta, que creu que està posant el seu granet de sorra a la recuperació d’una tradició artesanal molt arrelada al nostre país des de l’Edat Mitjana. "Sabies que al carrer Hospital de Barcelona cada quatre portals hi havia un sabater a mida?" A l’hora de treballar, Cuberta confessa que mai para quiet i sempre busca les millors pells que li ofereix el mercat. "No estalviem esforços en aquest apartat i, si cal, viatgem per poder veure-les i tocar-les personalment, perquè sabem que fer-ho ens aporta un valor afegit en qualitat”. A més, també té sensibilitat pel medi ambient i només compra pells d’animals que s'adoben amb tints vegetals, sense productes químics que accelerin el procés. Pel que fa a l’estètica, Cuberta aposta per renovar l’estil clàssic més arcaic, innovant des de les arrels, “sense oblidar que un disseny auster és sempre més apreciat”.

Tot plegat suma una sensibilitat que és molt valorada pels clients, que van des de joves de partir de 30 anys amb una estabilitat laboral fins a homes més madurs que busquen una sabata d’alta qualitat i un tracte directe amb l’artesà. “Com alguns diuen, fem sabata d’autor, personalitzada i molt més còmoda”. Unes sabates amb ànima amb les quals Cuberta es guanya els clients que aposten per un calçat de qualitat superior i un servei personalitzat. Un ofici, però, que també li ha fet aprendre a conviure amb la incertesa davant el flux de comandes i sense pensar gaire en el llarg termini.

540x306 Un parell de sabates de Ramon Cuberta / RAMON CUBERTA Un parell de sabates de Ramon Cuberta / RAMON CUBERTA

The Forest Shoes

Després d’anys treballant en una multinacional, Patricia Tamargo i Tina Ihlenfeld es van conèixer durant un curs de calçat i van decidir deixar enrere l'estrès i tornar al que és més autèntic. “Volíem crear amb les mans i fer coses úniques”, explica Tamargo. Per això van decidir fundar The Forest Shoes fa dos anys a Barcelona, i actualment ja exporten sabates “a mida i d’altura” a diferents països. “Si poses l’ànima en el que fas, es nota en el resultat”, confessa la Patricia, que es declara una enamorada de les sabates. En el procés d’elaboració només utilitzen pell que sigui derivada de l’excedent creat pel consum humà. “Descartem els animals exòtics i, de fet, estem intentant introduir materials de propietats similars a la pell que tinguin origen vegetal amb la idea de fer sabates veganes i biodegradables”, explica Tamargo. Els seus clients són, d'una banda, persones que necessiten fer-se una sabata a mida per motius especials: “Són projectes complexos, perquè intentem desmarcar-nos de la típica sabata ortopèdica negra”, matisa la sabatera, que veu com els clients agraeixen poder sortir d’aquest perfil de sabata que els marca, “fins i tot anímicament”. De l'altra, persones que volen un disseny exclusiu, normalment amb talons, com ara núvies que aposten per una indumentària més original de l’habitual. Com que Tamargo i Ihlenfeld saben que no tothom pot costejar els preus de les seves sabates fetes a mida, que valen uns 400 euros, han creat una línia de sabates fidel a la seva filosofia de marca en què primen les primeres matèries d’alta qualitat i de proximitat. Els preus se situen entorn dels 185 euros i les sabates són totalment personalitzables en colors i materials, “de manera que sempre pots dur una sabata dissenyada per a tu i feta a mida”, matisa Tamargo. Encara que confessen que no és fàcil viure de la sabateria, les dues artesanes creuen que cada cop la societat buscarà més els comerços de proximitat i els productes més autèntics.

540x306 Un dels models de Patricia Tamargo i Tina Ihlenfeld / THE FOREST SHOES Un dels models de Patricia Tamargo i Tina Ihlenfeld / THE FOREST SHOES

Nu Sabates

Roger Amigó sempre ha sigut un apassionat del món del calçat. Els seus primers sous se’ls va gastar en sabates fetes a mà i sempre estava al corrent dels nous models que hi havia a les botigues. Fa uns deu anys va muntar una botiga a Barcelona per vendre unes sabates fetes als Estats Units per un artesà armeni. Més tard va aprendre a fer sabates, de la mà del sabater venecià Niccolo di Paola, i, quan en va saber prou, va crear la seva pròpia marca, Evarist Bertran, que era el nom del seu avi. Aviat es va adonar que no tenia prou clients i va decidir adquirir més estoc i varietat, així que va buscar un taller a Andalusia perquè li fes la producció. "Jo les dissenyo, faig els patrons, trio les pells i els materials i segueixo tot el procés de producció", explica Amigó, que és propietari de la botiga Nu Sabates. La seva ubicació, al Born, fa que el 75% dels seus clients siguin turistes estrangers. "Acostumen a tenir un poder adquisitiu més alt, i això hi ajuda", confessa Amigó, que ven el seu calçat entre els 350 i els 600 euros. També sol tenir clients locals que valoren la qualitat i l’estètica del producte i, per tant, estan disposats a pagar-ne el preu. De fet, les seves característiques soles, gruixudes i corbades, amb un aspecte de sabata viscuda, és el que més els sol agradar.