Us proposem 10 plans per a aquest pont

Nadal al Poble Espanyol

Fins al 9 de desembre. Barcelona

L'esperit nadalenc envaeix el Poble Espanyol i obre les portes a tota la família per participar en tallers i activitats de lleure com ara gimcanes, degustacions de vi i vermuts o projeccions de curtmetratges nadalencs. La música no hi faltarà i els mercats artesans tampoc.

540x306 L'esdeveniment nadalenc en una edició anterior / POBLE ESPANYOL L'esdeveniment nadalenc en una edició anterior / POBLE ESPANYOL

Fira de Torrons de Llinars del Vallès

6 de desembre. Llinars del Vallès

Nadal és època de torrons i la gent de Llinars ho tenen clar. Per això, el poble dedica una fira a aquest dolç. És una visita que, especialment, farà gaudir tots aquells que troben que el torró és un producte imprescindible a taula en cada celebració nadalenca. I és que hi trobaran des dels tipus de torrons més clàssics fins a les propostes més noves, arriscades i innovadores, com el torró de massapà.

540x649 El torró serà la peça clau El torró serà la peça clau

38a Fira de l’Avet d’Espinelves

Fins al 9 de desembre. Espinelves

Si encara no heu trobat l’arbre de Nadal ideal, visiteu la fira d’avets d’Espinelves. La fira està centrada en la venda de moltes varietats d’avets amb l’opció trasplantar-los un cop s'acabin les festes de Nadal. Però, tot i que l’avet serà el protagonista, també podreu gaudir d’exposicions d’escultures, ceràmica, tapissos i diverses parades d’artesania i d’alimentació de qualitat.

540x306 Visitants de la fira l'any anterior Visitants de la fira l'any anterior

Mercat Medieval i Fira de Santa Llúcia de Vic 2018

Del 6 al 9 de desembre. Vic

El Mercat Medieval de Vic és un dels més concorreguts de Catalunya per les diverses propostes culturals que promet. Al casc antic de Vic hi trobareu un ampli ventall de productes artesans centrats en la joieria, els formatges o els embotits. L’oferta comercial i d’oci es viurà al costat d’escenes que recrearan fets històrics de l’època medieval amb una decoració que, sens dubte, ens portarà a viure aquells temps.

540x306 Una representació d'un combat medieval en l'edició de l'any passat / VIC TURISME Una representació d'un combat medieval en l'edició de l'any passat / VIC TURISME

Fira del Pessebre d’Olot 2018

Del 6 al 9 de desembre. Olot

Vet aquí l’esdeveniment on trobareu el que encara busqueu per al pessebre. Setanta-dues paradetes amb productes de decoració per al pessebre i de temàtica nadalenca oferiran la seva artesania. Si creieu que el vostre pessebre ja ho té tot, tindreu activitats, tallers i exhibicions que no deixen indiferent a ningú.

540x306 Una mostra del pessebre d'Olot / OLOT CULTURA Una mostra del pessebre d'Olot / OLOT CULTURA

Festival Veus 2018

Del 6 al 9 de desembre. Garrotxa

De tant en tant cal regalar l'oïda i per això el Festival Veus és ideal. Al llarg d’aquest pont podreu gaudir de concerts d’alta qualitat amb les veus que actualment són el motor del patrimoni musical català. El Gospel Celebration de Ramon Escalé donarà el tret de sortida a aquest festival musical.

540x306 Una actuació del Festival Veus a l'edició del 2016 / MARTÍ ALBESA Una actuació del Festival Veus a l'edició del 2016 / MARTÍ ALBESA

Pessebre vivent Corbera

Fins al 13 de gener. Corbera de Llobregat

Aquesta manifestació cultural posa èmfasi en la poesia popular i en la tradició nadalenca. Més de 200 actors es posen en la pell dels personatges que formen el pessebre vivent de Corbera de Llobregat. El realisme serà el protagonista, ja que es podrà passejar entre boscos i rius envoltats de natura i de les escenes pròpies del pessebre.

540x306 Una de les escenes que recrea el pessebre de Corbera Una de les escenes que recrea el pessebre de Corbera

Fira de Santa Llúcia

Fins al 23 de desembre. Barcelona

És el 232è aniversari d’aquesta fira que té lloc al cor de la ciutat. La fira és admirada pels barcelonins per la gran diversitat d’activitats i parades que ofereix. Des de productes per al pessebre i arbres fins a simbombes i joguines musicals, entre molts altres objectes, s'oferiran aquest Nadal a l'avinguda de la Catedral. La fira té en compte els gustos de diverses generacions, s'hi podrà veure un Tió Gegant i celebrarà la Diada de les Tradicions i els Costums Nadalencs de Catalunya.

540x306 La Fira de Santa Llúcia el 2015 La Fira de Santa Llúcia el 2015

Festival Terrer

Fins al 8 de desembre. Diversos municipis del Priorat

Arriba la segona edició del festival que aplega músics, teatre i el bon vi. L’edició recull la tradició folklòrica catalana amb artistes del flamenc com Mayte Martín, del folk com Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries o el cant coral del Quartet Mèlt. Una cita per reivindicar la memòria col·lectiva de la tradició per mitjà de l’art.

540x306 Joves a punt de gaudir d'una pel·lícula en l'edició anterior / REC FESTIVAL Joves a punt de gaudir d'una pel·lícula en l'edició anterior / REC FESTIVAL

Festival Internacional de Cinema de Tarragona

Fins al 9 de desembre. Tarragona

El festival és una cita clau per conèixer o redescobrir directors de cinema i les seves 'operes primes', així com les més noves. Pel·lícules i curtmetratges del Japó, Kènia o Alemanya es projectaran en la 28è edició d’aquest festival amb aires nacionals i internacionals.