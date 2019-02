Us proposem 10 plans per al cap de setmana

L'Any Nou Xinès 2019

2 de gener. Barcelona

Segons el calendari xinès, dissabte entrem a l'any 4717 i Barcelona se suma a aquesta celebració amb una gran festa. Aquest nou any serà el del porc, i per celebrar-ho dissabte hi haurà diversos espectacles per gaudir en família com ara la fira cultural i gastronòmica al passeig Lluís Companys o la desfilada amb dracs xinesos i catalans, castellers, diables, percussionistes i balls a l'Estació del Nord.

Artamvins 2019

2 de febrer. Capçanes

Arriba la 19a edició de tasts de vins i oli nou a Capçanes. L'experiència vol ser un maridatge de sensacions i està organitzada pel Celler Capçanes. La seva intenció és promoure els productes de quilòmetre zero del Priorat, que és terra de vins i oli. Aquest cop comptarà amb la participació del xef Sergi Barceló i els actors Oleguer Escoda i Jordi Banqué com a convidats especials.

Xatonada Popular del Vendrell 2919

3 de febrer. El Vendrell

El Vendrell reivindica el xató en aquesta festa gastronòmica. Així, al llarg de diumenge és durà a terme el concurs de mestres xatonaires, la fira de productes alimentaris naturals i artesanals i, per als més petits, l'Exhibició de Xatonaires Infantils. A més, aquest any tornarà el 'xató experience', un espai en què diversos cuiners del poble faran una demostració de com cuinar el xató amb receptes innovadores.

BCNegra 2019

Fins al 3 de febrer. Barcelona

Torna la cita més esperada del calendari per als amants de la novel·la negra i de misteri. Diversos escriptors aterren a Barcelona per fer trobades, participar en taules rodones i xerrades en què el públic també és el protagonista. Claudia Piñeiro, John Banville o Yasmina Khadra són alguns dels més de 86 escriptors que participen enguany a la cita literària que en aquesta edició ret homenatge al port de Barcelona, un espai d'inspiració per a molts escriptors.

Festa major d'hivern de Salou

Fins al 4 de febrer. Salou

Salou està de celebració aquests dies amb la festa major d'hivern. Petits, joves i grans estan cridats a participar en les diverses activitats que s'organitzen a la vila, tot i que, com cada any, la més esperada és la desfilada del Cós Blanc, que tindrà lloc aquest dissabte al vespre. Aquest és el moment culminant de la festa, una de les més multitudinàries i emblemàtiques de la zona, un còctel de música, llums i fins a 25 tones de confeti.

Open Club Day

2 de febrer. Barcelona

Les sales de música i ball d'arreu d'Europa, entre les quals les de Barcelona, se sumen a aquesta jornada musical. Diverses sales de concert, com ara l'Apolo, Razzmatazz o Sidecar, obriran les portes a curiosos i amants de la festa per mostrar el que es cou entre bastidors i desenvolupar tallers per als assistents.

138a Fira de la Candelera

De l'1 al 3 de febrer. Molins de Rei

Torna la Fira de la Candelera –enguany celebra la 168a edició–, un dels esdeveniments populars de referència pel país que cada any rep més de 300.000 visitants. Hi trobareu activitats per a tots els gustos: des de jornades agràries fins a concerts i botifarrades populars, tastos de vins o gastronòmics o la mostra d'arbres fruiters i plantes ornamentals.

15è Festival Tastautors

Fins al 2 de febrer. Cardedeu

Aquest festival proposa petits cicles de música en directe en un format reduït. Aquesta aposta cultural és ideal per a aquells que vulguin gaudir de la música lluny dels macroconcerts i les aglomeracions que, sovint, poden tornar-se incòmodes. En aquesta 15a edició alguns dels músics convidats són Mazoni i Maria del Mar Bonet.

Festes de la Candelera 2019

Fins al 5 de febrer. L'Ametlla de Mar

L'Ametlla de Mar celebra aquestes festes en honor a la seva patrona, la Candelera. La festivitat desenvoluparà actes tradicionals i religiosos, com ara la processó a la patrona, l'ofrena floral o el ball de la candelera. Però tampoc hi faltaran els concerts i balls al vespre, les cercaviles o la botifarrada popular.

Festes de l'Os d'Arles 2019

2 i 3 de febrer. Arles del Tec

Les Festes de l'Os sorgeix d'una antiga llegenda al voltant del poble d'Arles que explicava com els veïns van lluitar contra un os ferotge que els assetjava. Després de tombar-lo i afaitar-lo la llegenda diu que l'os es va tornar humà. D'aquesta història popular en van sorgir aquestes festes que Arles del Tec celebra amb balls de sardanes, música i la Gran Caça de l'Os.