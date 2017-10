Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Fires de Sant Narcís

Del 27 d'octubre al 5 de novembre. Girona

Girona viu la seva festa gran aquests dies. La ciutat vibrarà amb cercaviles, correfocs, trobades geganteres, castells, espectacles de circ i visites teatralitzades. Però la música hi té un protagonisme especial, amb els grups Manel i La Iaia com a caps de cartell. La principal novetat d'aquest 2017 és la Festa Major dels Quatre Rius, una competició entre els diferents barris en què cada equip representarà un dels quatre rius de la ciutat.

540x306 Comencen les Fires de Sant Narcís a Girona Comencen les Fires de Sant Narcís a Girona

Mercat de Tots Sants

Món Sant Benet. 28 i 29 d'octubre

El Món Sant Benet es vesteix de tardor fins al 3 de desembre i ofereix un conjunt d’activitats per a tota la família que combinen la festa, les tradicions i la màgia d’aquesta època de l’any. D’entre totes les activitats destaca la d’aquest cap de setmana: el Mercat de Tots Sants, que compta amb una quarantena de parades amb productes gastronòmics de proximitat, de temporada i artesans. A més hi haurà una àmplia demostració d’oficis artesans, espectacles i tallers per als més petits.

540x306 A Món Sant Benet proposen diverses activitats de tardor A Món Sant Benet proposen diverses activitats de tardor

Nit d’Ànimes a Puigcerdà

28 d'octubre. Puigcerdà

L’any 2010, el Grup de Recerca de la Cerdanya va recuperar la Nit d’Ànimes, una tradició catalana molt celebrada antigament. La festa serà el vespre del dissabte 28 a Puigcerdà, on es celebra la desfilada dels Espantanens en què diversos fantasmes i ànimes en pena de la Cerdanya passegen pels carrers de la vila repartint caramels entre els més petits.

XXIV Fira de la Coca i el Mató

28 i 29 d'octubre. Monistrol de Montserrat

El mató de Montserrat i les coques de Monistrol són dos dels productes gastronòmics més buscats i valorats pels visitants de Montserrat i els amants de la gastronomia. Aquest cap de setmana se celebra la Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat, que enguany arriba a la seva 24a edició.

37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya

Del 27 al 29 d'octubre. Barcelona

La 37a edició de la mostra vinícola més popular del país enguany arriba amb novetats. Manté la ubicació a l'Arc del Triomf de Barcelona, però estrena dates. Hi haurà, com sempre, una setantena de cellers que representen totes les denominacions d'origen catalanes i que oferiran fins a 500 referències diferents.

540x306 La Mostra de Vins i Caves se celebra a l'Arc de Triomf La Mostra de Vins i Caves se celebra a l'Arc de Triomf

XI Fira Medieval

28 i 29 d'octubre. Sant Esteve de Palautordera

El centre històric d'aquesta vila del Vallès Oriental ens transporta aquest cap de setmana al passat amb la XI Fira Medieval, que se celebra en el marc de la Festa de Tardor. A la cita s'hi recrearan oficis medievals, hi haurà tallers per a tots els participants i s'hi faran volar aus rapinyaires.

XIII Fira ferroviària de Mataró

28 i 29 d'octubre. Mataró

El primer ferrocarril de l’Estat va fer el seu primer recorregut des de Barcelona fins a la ciutat maresmenca el 28 d'octubre de 1848 i com cada any es celebra una fira per commemorar-ho. Aquest 2017 la fira se celebra al TecnoCampus, on s'instal·laran parades amb tota mena d'objectes relacionats amb els trens (ferromodelisme, joguines antigues, llibres…).

XVIII Fira del Bolet i la Natura de Vilassar de Dalt

29 d'octubre. Vilassar de Dalt

L'Associació Amics dels Bolets de Vilassar ja té a punt, un any més, un cap de setmana ple d'activitats on destaquen la mostra de bolets, el tastet de bolets i la fira de productes relacionats amb la natura i els bolets.

540x306 Els bolets, protagonistes del cap de setmana Els bolets, protagonistes del cap de setmana

Monumental Club

28 i 29 octubre. Barcelona

Els 28 i 29 d'octubre arriba la primera edició del Monumental Club, cita que omplirà la que va ser l'última plaça de bous de la ciutat de música de la mà d'artistes com Miqui Puig, Delafé, Bigott o Raver Jewish, entre d'altres. A més de programació musical hi haurà també un gran 'market' ple de moda i complements, firmes joves, objectes reciclables, idees innovadores, productes de disseny i 'handmade', joieria i bijuteria, així com el millor 'street food' de Barcelona.

Aplec d'Agricultura Urbana

28 d'octubre. Barcelona

Arriba una nova edició d'aquesta trobada per a la divulgació del coneixement i els beneficis de l'agricultura urbana a les ciutats. La jornada central de l’Aplec se celebrarà aquest dissabte, 28 d’octubre, a la cruïlla dels carrers Consell de Cent i Compte Borrell de Barcelona, prop de l’Espai Germanetes. El dia s’inaugurarà a les 10.00 h amb la Bicicletada.