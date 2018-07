La revolució de les ulleres de sol

Les ulleres de sol tenen història. Els primers prototips provenen dels pobles esquimals ja durant el segle XIII. Aquestes tribus van idear una petita màscara tallada en os amb dues escletxes horitzontals per a cada ull per limitar l’entrada de llum solar reflectida damunt la neu. A la Xina, els jutges feien servir vidres fumats per amagar l’expressió dels ulls i reforçar la imparcialitat del judici. Durant el segle XV s’utilitzaven lents solars de color verd per millorar el contrast i l’agudesa visual, però no va ser fins al segle XIX quan es van estendre les muntures amb varetes, i van aparèixer les primeres lents solars. Aquest accessori, tal com el coneixem avui en dia, no es va fabricar en sèrie fins a l’any 1929, quan l’empresari Sam Foster va veure una oportunitat de negoci entre els banyistes de Califòrnia. Als anys 30, les ulleres de sol es van popularitzar gràcies als prototips polaritzats creats per l’exèrcit de l'aire dels Estats Units i als artistes del cinema mut de Hollywood, que les utilitzaven per protegir-se dels focus dels platós. Després de la Segona Guerra Mundial, els músics de rock van posar de moda els models de muntura fina i metàl·lica amb lents d’efecte mirall, i als anys 60 aquest accessori es fabricava a gran escala amb vendes milionàries. Fins avui, quan les marques internacionals conviuen amb les firmes locals amb una gran varietat de dissenys, materials i colors al servei de la innovació.

Una revolució creativa

En un mercat actual atomitzat en què els grans monopolitzen la indústria de les ulleres de sol, la creativitat és essencial per sobreviure. La firma de disseny independent Etnia Barcelona elabora propostes trencadores vinculades amb el món de l’art com a estratègia de diferenciació. “Etnia és art i cultura urbana, dos valors afegits molt potents”, explica Víctor Romero, un dels dissenyadors de producte de la firma barcelonina. De fet, entre les col·leccions més artístiques destaquen les edicions especials dedicades al fotògraf japonès Nobuyoshi Araki, al fotoperiodista Steve McCurry, a l’artista Yves Klein –creador del blau Klein– o Jean-Michel Basquiat. La campanya actual segueix els paràmetres del seu manifest 'Anartista', i aquesta vegada Etnia Barcelona s’inspira en l’art clàssic i el reinterpreta des d’un punt de vista transgressor juntament amb el fotògraf Biel Capllonch. Pel que fa a modes, la firma va per lliure: “Estem en un moment d’eclecticisme en què conviuen diverses tendències que marquen les formes i les siluetes”, detalla Víctor Romero. Així, els models micro conviuen amb els 'oversize'. I continua: “Nosaltres ens centrem en la investigació de nous colors i en els nostres acetats i metalls, que formen part del nostre ADN”. Un accessori que torna: els cordonets. “Els fem amb teles o metall i ens permeten no perdre les ulleres de sol”, conclou.

Nous talents

Hi ha altres firmes locals que, tot i tenir una trajectòria de menys de cinc anys, ja venen en més de 45 països. És el cas de Gigi Barcelona, de Patricia Ramo, filla i neta d’artesans i empresaris dedicats al món de l’òptica. “Volia crear una marca sofisticada posant l’èmfasi en el disseny i la qualitat dels acabats”, argumenta la jove empresària de 25 anys, que compta amb una visió global del negoci. Una de les claus del seu èxit recau en el laboriós procés de fabricació: “Les nostres ulleres són fruit d’un procés artesanal molt meticulós que compta amb un centenar de passos”. Pel que fa al disseny, reinterpreta les formes clàssiques donant-los una pinzellada contemporània, sense perdre de vista les tendències. “Ara tornen les ulleres de mida molt reduïda amb acabats metàl·lics o d’acetat amb formes arrodonides o tipus 'eye-cat'". I un últim consell per si les exhibiu a Instagram: “Les 'influencers' no les duen enganxades a la cara, sinó lleugerament endavant”.

Les ulleres de sol també miren cap a la sostenibilitat amb la proliferació de firmes eco al mercat. És el cas, per exemple, de neubau eyewear, que incorpora la responsabilitat mediambiental com un atribut destacat dins de la seva filosofia ‘Veure-hi i fer-ho bé’. “Creiem que la moda és un estil de vida, i per això és important que sigui respectuosa amb l’entorn", explica Montse Gil, directora de màrqueting de la firma. I com es transmet? Les ulleres es fabriquen amb el material naturalPX, que és un polímer ecològic orgànic i renovable que es produeix de l’oli de ricí. El resultat salta a la vista: “Les ulleres són lleugeres, flexibles i molt resistents”, diu. També són sostenibles els complements de les ulleres, com les fundes i les camusses. Aquest compromís va fins i tot més enllà de la producció: “Donem suport a iniciatives que tenen en consideració el medi ambient dins les ciutats per aconseguir un entorn més respectuós”, conclou Gil.

Més que òptiques

Les òptiques també s’han posat les piles per oferir productes competitius amb dissenys elaborats. “En general, el consumidor fa la tria final segons el preu, però cada vegada té més en compte altres factors com la qualitat, l’originalitat i el factor local”, explica Demetrio Hernando, fundador de DM Òptics. Situat al barri de Gràcia de Barcelona, aquesta botiga d’ulleres de firmes d’autor ofereix altres prestacions: “Intentem crear una experiència que vagi complementada amb una atenció i servei postvenda a mans dels nostres professionals”, continua. Com a prescriptors de tendències, ho tenen clar: “Es porten les formes rodones, els tons pastel i les lents solars clares amb tons taronja, blau o verd”, detalla Hernando.

Les ulleres de sol no només són un accessori de moda: “Són vitals per a la salut ocular, perquè protegeixen l’ull contra malalties de la visió”, afirma Alfons Bielsa, president del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya. És per això que des de l’entitat es recalca la importància d’adquirir-les en establiments sanitaris d’òptica: “Per garantir que compleixen totes les reglamentacions”, afegeix Bielsa. El que podria ser evident no ho és tant si es tenen en compte les últimes xifres del sector. Cada any es comercialitzen a l’estat espanyol uns 20 milions d’ulleres de sol. Del total, només el 17% procedeixen dels centres recomanats pels professionals, i el top manta –basars, mercats ambulants o paradetes– acapara el 30% de les ventes totals. “Són una aberració els productes de mala qualitat que ofereixen i que poden causar greus problemes de salut”, detalla Bielsa. Així, segons el Col·legi, la utilització d’unes ulleres de sol inadequades provoquen danys dèrmics, al·lèrgies, ferides, molèsties visuals o mals de cap per l’ús d’unes lents incorrectes, o fins i tot incidències més greus: “L’absorció inadequada dels raigs UV pot causar carcinomes, edemes, cataractes i danys irreparables sobre la retina”, recorda Bielsa. Per això es mostra taxatiu: “Si una ullera de sol és inadequada, és millor no portar-ne cap, perquè és més perjudicial fer-ho amb un mal accessori”. I conclou: “La salut té un preu i el poses tu mateix”.

