Veneçuela acusa Angelina Jolie de ser agent de la CIA

La visita que va fer la setmana passada Angelina Jolie al Perú per conèixer la situació dels refugiats veneçolans no ha deixat indiferent el govern chavista. Tant és així que el president de l’Assemblea Nacional Constituent de Veneçuela, Diosdado Cabello, ha acusat l’actriu de treballar per al govern de Trump. "Són agents de l’imperialisme, la CIA, el Pentàgon i totes aquestes entitats que té l’imperialisme [...] perquè el món cregui que ha tocat el cor d’una estrella de Hollywood", ha dit Cabello durant el seu programa de televisió setmanal.

El número dos del partit chavista també ha acusat Jolie de no preocupar-se "pels 43 milions de persones pobres que viuen als Estats Units", així com "dels nens que estan tancats en gàbies" a la frontera entre Mèxic i els Estats Units.

La setmana passada Angelina Jolie va fer un viatge de tres dies a Lima, el Perú, en representació de l’ACNUR, per conèixer la situació dels més de 40.000 veneçolans que des del 2015 busquen asil al país.