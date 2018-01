‘Vogue’ trenca amb Mario Testino i Bruce Weber

Les denúncies contra els fotògrafs Mario Testino i Bruce Weber per abusos sexuals , revelades aquest dissabte pel New York Times, ja han tingut una primera conseqüència: Vogue ha decidit deixar de treballar amb ells fins que no s’aclareixin els casos publicats pel diari. Anna Wintour, directora de l’edició nord-americana de la revista i directora creativa de Condé Nast, grup propietari de la capçalera, ha emès un comunicat en què assegura que es pren “molt seriosament” les acusacions. “Per això suspenem la nostra col·laboració amb els dos fotògrafs a l’espera que s’aclareixin els casos en un futur pròxim”, diu Wintour en el text, en el qual no amaga que tots dos són amics personals seus. La directiva també explica que, per evitar aquestes situacions, el grup editorial ha elaborat un codi de conducta per crear “entorns segurs i positius per a totes les persones” amb qui treballen. Entre altres normes, hi figuren que estigui prohibit consumir drogues recreatives en els sets i que calgui comptar amb una aprovació explícita quan es facin sessions que impliquin nus o l’ús de llenceria o roba transparent.

En total, són 15 les acusacions contra Bruce Weber, mentre que en el cas de Testino són 13.