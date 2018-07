'La bella i la bèstia' (Versió Trump) visiten Theresa May

260x366 Donald Trump i la seva esposa Melania de visita oficial al Regne Unit / GETTY Donald Trump i la seva esposa Melania de visita oficial al Regne Unit / GETTY

La recepció oficial que van oferir la primera ministra britànica, Theresa May, i el seu marit al palau de Blenheim va triomfar tant per la indumentària de Melania Trump com pel contingut polític de la trobada entre la cap de govern del Regne Unit i el president dels EUA. Per a l'ocasió, la primera dama dels EUA es va posar un vestit de color groc pastel que es va convertir només baixar del cotxe en blanc de crítiques i burles de tota mena a les xarxes.

La creació de la firma de luxe J. Mendel, fundada el 1870 a París per Joseph Breitman i que va tenir una gran implantació entre l'aristocràcia russa, va ser comparada instantàniament amb el vestit que portava el personatge de Disney Bella, del film 'La bella i la bèstia'. L'escot bardot, el to groc, la cintura marcada i, sobretot, la pompositat van ser els elements clau que van fer als usuaris de les xarxes vincular els dos 'outfits'. Evidentment, alguns usuaris van apuntar que Melania coincidia amb Bella també pel seu acompanyant.

I’m waiting for Macron to turn up dressed as a candlestick. pic.twitter.com/LifBGZ72Te — Mark Wallace (@wallaceme) 12 de julio de 2018

Melania Trump recently (inappropriately) wore a jacket emblazoned with a slogan, Trump said it was to send a message to the press. 🤨



Tonight she wore a dress that said.... I’m with a Beast! 😬 #Trump #TrumpProtests pic.twitter.com/xA6f7KJkSI — oorBitsy (@bitsybumble) 12 de julio de 2018

Altres usuaris més entesos en qüestions protocol·làries han atès al fet que, similituds amb la ficció a banda, potser el vestit d'ella no era el més indicat per a l'acte al qual acudia. Tot i complir amb el 'dress code' obligatori de vestit llarg, és cert que era més voluminós del que s'espera en una jornada que no era festiva ni reial, sinó només el preludi d'una trobada política. Sobretot, aquest aspecte d'excés venia donat per les mànigues-capa obertes, que arribaven fins a terra. En aquest sentit, algun usuari li recriminava haver homenatjat una princesa russa en un esdeveniment al Regne Unit, i assenyalava la recurrent poca atenció de Melania a les realitats per on transita i recordava tàcitament que només es vesteix mirant-se a ella mateixa.

Finalment, també hi ha qui ha vist un homenatge a Lady Di en el vestit de Melania. Concretament, un vestit de Catherine Walker que la princesa Diana es va posar fa trenta anys per acudir a Canes. Un homenatge que, en cas de ser així, estaria fora de lloc, ja que una recepció d'estat i una catifa vermella d'un festival de cinema no són escenaris comparables.