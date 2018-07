Controlem les plagues

Per tenir cura de les nostres plantes hem de tenir present que poden patir trastorns, malalties i plagues. El trastorn és una alteració de la salut de les plantes afectades per unes condicions ambientals adverses. La malaltia, en canvi, és una alteració de la salut produïda per agents paràsits o infecciosos (fongs, bacteris i virus). Finalment, les plagues suposen l’aparició massiva d’organismes d’una mateixa espècie que causen efectes més o menys greus a les plantes. Sovint són ocasionades per insectes xucladors de la saba de la planta (pugons, mosca blanca, etc.) o larves de mosques i papallones, que mengen fulles, brots tendres, bulbs, arrels i fruits. També poden causar danys a les plàntes els àcars (aranya vermella) i alguns mol·luscs, com ara cargols i llimacs.

El consell Les vespes són molt eficaces com a depredadores de les larves de l’escarabat de la patata

Hi ha molts animalons que ens ajuden a controlar les plagues que poden afectar el nostre jardí, així que no els foragitem! Per exemple, les marietes s’alimenten de pugons, cotxinilles i altres insectes, mentre que les tisoretes ho fan bàsicament de matèria vegetal morta, però també d’insectes. Les aranyes s’empassen petits insectes, petites erugues i larves en general. Recordeu, a més, que els cucs de terra són uns bons airejadors del sòl i hi aporten nutrients.

Hi ha plantes que tenen un efecte protector davant algunes plagues, però heu de recordar que no s’han de deixar a prop de la planta que volem protegir. Per exemple, l’alfàbrega és un bon repel·lent de mosques i mosquits i protegeix els pebrots dels pugons. L’all protegeix dels fongs, especialment de l’oïdi, i és molt útil tenir-ne a prop de fruiters, maduixes i rosers. I l’api exerceix una acció repel·lent de pugons i erugues.

A banda d’aquests remeis que ens ofereix la natura, per controlar les plagues més habituals podem recórrer a tractament fitosanitaris. En parlem demà.