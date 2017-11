Un escola de Terrassa implanta un uniforme unisex

Polo blanc, dessuadora blava i texans. Aquest és l’uniforme unisex que ha escollit l’Escola Goya de Terrassa per lluitar contra la discriminació i per ajudar les famílies amb la logística del dia a dia. “Som en un barri obrer i sempre estem fent coses perquè l’escola tiri endavant”, expressa el director del centre, Nacho Selva, que afegeix que els pares estan “molt contents” amb la iniciativa.

El cas és que fa tres anys els pares d’educació infantil van plantejar l’ús de l’uniforme i aquest any s’ha començat a implantar per primera vegada. De moment, l’únic curs que el porta de forma integral és P3. “En la resta de cursos hem deixat llibertat als alumnes i n’hi ha que sí que l’utilitzen”, expressa Selva, que afegeix que el seu ús facilita “la vida de les famílies”.

A diferència de la majoria de centres que fan servir uniforme, l’Escola Goya permet a les noies escollir entre pantalons o faldilla. “De cap manera volíem obligar les nenes a portar faldilla, això no va amb la nostra manera de fer”, apunta Selva, que afegeix que la majoria han escollit els pantalons. El polo costa al voltant de 20 euros i la dessuadora 30. Els pantalons són lliures. Segons apunta el director, els pares s’han adonat que “comprant poca cosa passen tota la setmana”. “Quan els nens són petits la roba és un problema, però l’uniforme el pots passar a familiars i amics”, defensa Selva.

A part de les qüestions pràctiques, a l’Escola Goya es pretenen reduir les desigualtats socioeconòmiques i de gènere. “A primària les marques ja comencen a aparèixer i creen diferències”, explica el director. Precisament, la igualtat entre alumnes i l’eliminació de les diferències és l’argument principal dels defensors de l’uniforme a les escoles. No obstant això, l’antropòloga experta en gènere i professora de la Universitat Oberta de Catalunya Begonya Enguix recorda que els fets diferencials es focalitzen en altres elements. “Les sabates o la motxilla marquen molt la diferència”, apunta Enguix, que considera que la classe social es pot observar amb altres elements.

El fet que sigui unisex considera que és un signe “de normalitat i no de modernitat”. “Si obliguessin les nenes a anar amb faldilla sí que seria retrògrad, es tracta d’un uniforme adequat als temps”, apunta. Per a l’antropòloga, l’opció d’implantar uniforme és vàlida si l’Escola Goya té “una finalitat no discriminatòria i obeeix a una política igualitària”. “No hi ha coses bones i coses dolentes per elles mateixes”, considera l’antropòloga, que afegeix que cal posar-les en context i veure si llavors “tenen sentit”.

La pluralitat de la vestimenta

El professor de pedagogia internacional de la Universitat de Barcelona Àlex Egea considera que l’uniforme és “un element complex i discutible” i assegura que ell es mostra en la línia d’anar “cap a una diversitat de vestimenta per respectar la pluralitat”. “La vestimenta és diversitat i respecta la identitat dels infants”, considera Egea, que afegeix que el respecte a la pluralitat és “un dels fonaments de la democràcia”.

Debats a banda, el director de l’Escola Goya celebra que ara els alumnes tenen “més sentiment de pertinença”. “Quan surten de l’escola i es troben pel carrer, fan pinya gràcies a l’uniforme”, conclou.