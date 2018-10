Els fills de Julio Iglesias (i altres il·legítims)

Aquest diumenge és una data com qualsevol altra per a molta gent, però per a Julio Iglesias és l’últim dia per decidir si accedirà o no a fer-se una prova de paternitat. Fa deu dies el cantant de Por el amor de una mujer va rebre una carta dels jutjats que l’obligava a prendre una decisió davant de les reclamacions de Javier Sánchez Santos, l’home de 42 anys que assegura ser el seu fill.

Fins ara, Iglesias s’ha negat a col·laborar en la investigació, encara que uns detectius privats contractats per Sánchez ja es van encarregar de fer una part de la feina: van recollir de les escombraries unes mostres corresponents a Julio Jr., fill del cantant, i van constatar que el seu ADN coincidia en un 99,9% amb el de Sánchez.

Si finalment Julio Iglesias accepta fer-se la prova, es confirmaria que el cantant, de 75 anys, suma una prole de nou fills: tres nascuts del matrimoni amb Isabel Preysler, cinc del matrimoni amb Miranda Rijnsburger i el novè, que seria Javier Sánchez Santos, fill de la ballarina portuguesa María Edite Santos, que suposadament va tenir un idil·li amb Iglesias el 1975, mentre el cantant estava casat amb Isabel Preysler.

Això si no ronden pel món més fills secrets del cantant, que de tothom és coneguda la seva fama de seductor. Tant és així que aquests dies la revista Cuore, coneguda pel seu to més aviat irònic i irreverent, ha publicat un test definitiu que convida els lectors a descobrir si el seu pare biològic és l’autor de Soy un truhán, soy un señor. “La teva mare va ser a Benidorm l’any 1968?” i “Va estudiar dret a la Complutense?” són algunes de les preguntes del qüestionari.

Més enllà de l’anècdota, el cert és que Iglesias no és l’únic personatge públic que s’ha vist envoltat per polèmiques relacionades amb la seva descendència. El cantant Mick Jagger, que coincideix amb Iglesias en edat i en la fama de Casanova, també compta amb una prole actual de vuit fills, dos dels quals no van ser inicialment reconeguts per Sa Satànica Majestat. Primer va aparèixer Karis, una filla nascuda el 1970 fruit de la seva relació amb Marsha Hunt. Més tard la model brasilera Luciana Giménez va entrar en escena reclamant-li la paternitat del seu fill Lucas Maurice Morad, nascut el 1999. Després d’intenses lluites judicials i guerres econòmiques, Jagger va acceptar els dos fills com a propis i sembla que actualment mantenen una bona relació.

Acceptats i rebutjats

De vegades també passa que alguns fills són reconeguts i d’altres no. Això li va passar a Alejandro Sanz, que també es va veure sorprès per l’arribada de dos fills secrets. Primer va ser Alexander, un fill nascut d’una relació extramatrimonial mentre estava casat amb Jaydy Mitchell. En aquell cas el cantant va acceptar la paternitat i va donar suport a Valeria Rivera, mare del nen. Però el 2010 va aparèixer Isabel Vázquez, una noia que també assegurava ser la seva filla, arran de la relació del cantant amb Charo Berea.

Més enllà de cantants o futbolistes com Cristiano Ronaldo, que fa vuit anys va acceptar la paternitat de Cristiano Ronaldo Jr., un fill que va tenir amb una cambrera, la monarquia tampoc està exempta de polèmiques. Un dels casos més coneguts és el d’ Albert II, príncep de Mònaco, que va haver de reconèixer dos fills que no apareixien en la línia successòria: Jazmin Grace i Alexandre Éric Stéphane. Després del gran daltabaix, es va acordar que els dos quedarien fora de l’herència al tron, però sí que tindrien dret a la fortuna dels Grimaldi.

Finalment també ens trobem casos de reclamacions de paternitat post mortem, com la rocambolesca història de Pilar Abel Martínez, la suposada filla secreta de Dalí, a qui no li va sortir gaire bé la jugada. Però això ja és una altra història. Ara la pregunta és: acceptarà Iglesias fer-se el test de paternitat?