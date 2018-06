La infanta Cristina va visitar per primer cop Urdangarin a la presó diumenge

La infanta Cristina va visitar diumenge passat el seu marit, Iñaki Urdangarin, a la presó de Brieva, Àvila, per primera vegada després del seu ingrés el dia 18 per la condemna de 5 anys i 10 mesos a què va ser condemnat pel Tribunal Suprem pel cas Nóos. Fonts penitenciàries han confirmat a l'agència Efe la trobada de diumenge, dia 24, una setmana després de l'entrada a la presó d'Urdangarin, tot i que no han donat més detalls de la visita.

No obstant això, altres fonts detallen a Efe que la visita va durar quaranta minuts, i que la infanta Cristina va accedir a la presó de manera "molt discreta", sense que els periodistes apostats a les portes de la presó a la zona d'accés de visites s'adonessin de la seva arribada i posterior sortida.

De fet, les fonts consultades expliquen que hi ha un control intern per evitar que es filtri als mitjans de comunicació qualsevol informació relativa a l'exduc de Palma, reclòs en el mòdul d'homes de la presó de dones de Brieva. Fonts del centre penitenciari han assenyalat que, en els escassos contactes que manté amb el personal de Brieva, Urdangarin ha reconegut que s'està "adaptant" a la seva nova situació en una de les cinc cel·les del mòdul reservat per a homes, que és el mateix en el qual va estar durant una dècada l'ex director general de la Guàrdia Civil Luis Roldán.