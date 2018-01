32 marques desfilaran al 080 Barcelona Fashion

La moda torna a Barcelona. Del 29 de gener al 2 de febrer al Recinte Modernista de Sant Pau se celebrarà la 21a edició del 080 Barcelona Fashion, amb 32 marques i dissenyadors participants.

El director de la passarel·la, Miquel Rodríguez, ha explicat aquest dijous que l'edició d'enguany vol créixer més enllà dels dies que se celebra la passarel·la, i ha anunciat la creació d'un programa anual d'activitats de petit format arreu del territori amb la moda com a denominador comú.

Enguany, la primera desfilada anirà a càrrec de Ze García, que en aquesta ocasió tindrà bloguers i 'influencers' destacats com a models. Entre els dissenyadors que tornen a participar a la passarel·la destaquen Custo Barcelona, Antonio Miró, Txell Miras, Miriam Ponsa, Miquel Suay o Naulover. Entre les novetats destaquen cinc marques: la firma de sastreria d'home Mans Concept Menswear, les creacions especialitzades en punt d'Ester Ferrado, els dissenys urbans de Jinksieminks, les propostes de 'street style' del dissenyador Josué Quesada amb Verbena Atelier i les col·leccions privades de prêt-à-porter per a dona d'Agnés Sunyer.

El certamen tornarà a oferir dos premis: el Premi Nacional al disseny emergent i el Premi Nacional a la millor col·lecció per tal de donar suport, per una banda, als creadors emergents, i per l'altra, als dissenyadors que desfilen enguany a la passarel·la.