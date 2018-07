La moda s’instal·la a la sorra

Els rigors de l’estiu fan que molts cops acabem anant a la platja prioritzant la comoditat per sobre de tot: agafant “qualsevol cosa” que trobem per l’armari basant-nos en criteris com “que sigui còmoda” o “si s’embruta no passa res”. La calor, a més, ens sol sorprendre de cop, quan encara no tenim a punt l’equipament per a la platja. Per això reaprofitem xancletes de fa anys i panys o ens posem banyadors de fa tants estius que entre l’aigua salada i el clor de la piscina tenen les gomes donades fins a perillosos nivells de fragilitat. En conjunt, un panorama que segurament s'allunya bastant de la nostra posada en escena quotidiana.

Potser per tot això, des dels despatxos de les firmes de moda cada any intenten motivar-nos a fer les compres amb una mica d’antelació proposant-nos noves i variades tendències perquè cadascú trobi la seva i pugui anar a un lloc tan social com la platja amb un 'look' tan digne com el que portaríem a qualsevol altra banda. Aquestes són les tendències que els més entesos auguren que triomfaran enguany.

Núria Sardá, actual directora creativa de la firma catalana Andrés Sardá, explica que el millor que es pot fer per donar la talla a la platja “és estar segur d’un mateix, i per això, escollir la peça de bany que més ens escaigui, la que ens faci sentir millor”. Enguany, assegura que hi ha molt on triar: “Tant són tendència els banyadors, sobretot llisos i extremats, com els biquinis, en especial els 'bandeau' i els triangulars”. Els colors d’aquest estiu els defineix com a “sofisticats però intensos, com el verd, el groc, el caqui, el corall” i el més 'trendy' de tots diu, “el metal·litzat" que han inclòs a la sèrie Tanager, "que és realment espectacular”.

Un banyador platejat per a noies / ANDRÉS SARDÀ

Totes aquestes tendències que enumera Sardá, però, poden ser excessives per a moltes dones que prefereixen peces més atemporals, que els puguin durar més estius. En aquest cas, la dissenyadora explica que “és important invertir en qualitat, ja que aguantarà millor el pas del temps, tant a nivell físic com de moda”. “El negre és sempre un clàssic que podem portar any rere any sense problema. Les ratlles, tant les marineres com d’altres més sofisticades, són un valor segur, i els llisos monocolors també, sense dubte. Si apostem pels estampats, els que aguanten millor el pas del temps són els geomètrics”, assenyala.

Per a les dones que volen portar peces de primera recorda que comprar qualitat no és el final del problema, també cal tenir-ne cura. “És importantíssim fer un bon manteniment de la nostra roba de bany. [...] Un cop utilitzada la peça de bany, esbandiu-la amb aigua dolça, gireu-la del revés i esteneu-la a l’ombra. Renteu-la amb aigua freda i mai la deixeu humida en una bossa de plàstic al cotxe. La temperatura la farà malbé segur. Val més que les emboliqueu amb la tovallola”, conclou Sardá, que té clar, però, que el més important d’una dona a la platja és “el que transmet”, i això “no es una qüestió ni de talles ni de diners". "És harmonia, seguretat en si mateixa. L’estil és un reflex de la persona, no del que porta”.

Com amb la roba de bany femenina, l’abundància de tendències no desapareix quan arriba el torn dels homes, que han vist com cada cop poden portar a la platja banyadors que s’assemblin més als seus gustos, deixant enrere la dicotomia entre els 'speedos' microscòpics o els banyadors amb camals fins als genolls. Entre les tendències d’aquest estiu, agafen embranzida l’estampat militar o el tropical, que comparteixen protagonisme amb els tons fluor que tan bé queden quan la pell puja uns tons gràcies a l’exposició solar.

Ara bé, mentre que aquestes tendències s’hereten d’altres anys, una proposta que encara és minoritària però ha arribat per quedar-se són els banyadors 'ecofriendly', ja que el millor camí per transmetre el que som o pensem no només és l’estètica, sinó també la producció de les peces. Firmes de luxe com Stella McCartney o d’altres 'low cost' com la germana petita d’H&M, Arket, s’han llançat a produir banyadors fets 100% amb niló reciclat. Una bona manera de marcar perfil propi sobre l’arena, on la sostenibilitat segueix sent un criteri anecdòtic.

Camisa i banyador que hi fa joc, per a ells / STELLA MCCARTNEY

Però reciclat no vol dir anodí. Mentre que Arket aposta per tons bàsics i un patró similar al d’uns típics pantalons xinesos, una jugada bastant oportuna per no perdre ni gota d’elegància a la platja, McCartney opta per estampats multicolors amb figures geomètriques o amb plantes tropicals mesclades amb ocells ben grossos. Un atreviment que arriba al clímax amb les camises a joc que ha creat. La creadora anglesa també ha fabricat amb niló reciclat per a dona. Ajudar el planeta no és cosa d’un sol gènere.

Però la diversió per a l’home no passa obligatòriament pels elevats preus de McCartney i arriba al seu màxim amb la firma Sanfederico. Els italians han creat una línia de banyadors de camal curt anomenada Art que situa sobre la peça pintures cèlebres com 'Somni causat pel vol d’una abella al voltant d’una granada un segon abans de despertar', de Dalí, o 'El Judici Final', de Miquel Àngel a la Capella Sixtina.

Estampats artístics per als banyadors masculins / SANFEDERICO

Però una bona solució per a l’home que va a la platja i després d’un parell d’hores va a fer altres coses és oblidar-se de la samarreta XL i optar per un polo. Una opció que podria sembla molt clàssica però que a avui pot ser molt divertida gràcies a les propostes de firmes com Nautica. Tal com explica Marco Palmero, CEO de Basi Group, els distribuïdors a Catalunya de la firma, “anar a la platja no es contradiu amb l’estil". "Un polo de punt és una peça còmoda i fresca que alhora dona un 'look' més elegant”. D’entre les moltes tendències que arriben fins a aquestes peces ell n’assenyala tres: “Els polos de rugbi de punt amb colls contrastats, els 'color block' i els d’inspiració 'vintage'”. Tres maneres d’arribar a la sorra i de marxar-ne sense haver de passar obligatòriament per casa que Palmero recomana que siguin de “cotó i 'navtech', teixits més frescos que el piqué i el polièster”. Concretament, recomana els de “'navtech', fets en cotó 'twill', perquè és repel·lent a l’aigua i a les taques”.

El polo, un clàssic de l'estiu / NAUTICA

Però si volem fer una mica de goig quan arribem a la platja i no elegim bé els cosmètics, la feina haurà estat en va. Per aquest motiu, firmes com Isdin investiguen noves fórmules per evitar coses tan antiestètiques com brillar per culpa de l’oli dels fotoprotectors o acabar emblanquinat per la crema solar. Així ho explica Aurora Garre, la cap de l’àrea mèdica de la firma catalana, fundada per Laboratoris Esteve el 1974. Segons la doctora, “per escollir el fotoprotector més adequat per a cada persona, a banda de fixar-nos en la protecció que aporta, també és important escollir una textura que s’adapti a cada necessitat i tipus de pell”. “Els fotoprotectors amb textures lleugeres aporten una sensació no oliosa i de fàcil absorció, cosa especialment interessant en persones amb pell mixta o grassa. Per això, a l’hora d’escollir aquests productes podem fixar-nos en l’etiqueta de l’envàs, revisant si és 'oil free'”, aconsella. “En cas de buscar un fotoprotector lleuger”, ella recomana l’Isdin Fusion Water, una nova creació de la seva firma, que ha formulat “el primer fotoprotector facial a base d’aigua que aporta una alta protecció 50+ amb una textura ultralleugera de ràpida absorció”.

Contra el problema de quedar-se amb una pel·lícula blanca per sobre de tot el cos després de posar-se protecció, Garre opta per solucionar-ho amb fotoprotectors amb nanopartícules. “Els fotoprotectors amb filtres físics o minerals solen ser molt buscats perquè proporcionen una protecció física i impedeixen que les radiacions solars no s’absorbeixin a la pell i siguin reflectides. Solen recomanar-se en pells al·lèrgiques i reactives o intolerants a filtres químics. De manera general, aquests filtres deixen una capa protectora blanquinosa. No obstant, les formulacions amb filtres físics minerals en forma de nanopartícules permeten millorar la cosmeticitat”, explica la doctora.

Per als més presumits, també hi ha l’opció de debutar a la platja sense estar blanc del tot amb fotoprotectors que porten una mica de color. “Els fotoprotectors amb color més recomanats per anar a la platja són els de textura lleugera”, explica Garre, que parla dels de la seva firma perquè són “de base aquosa, d’absorció immediata i que aporten una cobertura natural que no pica als ulls”. “A més, són resistents a l’aigua, de manera que la protecció persisteix encara que vagis a nedar”, recorda.

Per als homes, hi ha el problema afegit del pèl, i si s'hi afegeix una crema molt espessa i blanca i la sorra, pot crear un panorama desolador. En aquest sentit, l’especialista recomana fotoprotectors en format gel. “A les zones amb més pèl els fotoprotectors més fàcils d’aplicar són les textures gel, formulats específicament per a esportistes i per aplicar en zones piloses. Són eficaços sobre pell mullada pel bany o per la suor i aporten una sensació refrescant molt agradable”, assegura.