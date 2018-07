Una model causa polèmica desfilant mentre alleta la seva filla

Una model nord-americana anomenada Mara Martin va generar polèmica aquesta setmana desfilant en una passarel·la de Miami mentre donava el pit a la seva filla, de cinc mesos. Amb 32 anys, la model va recórrer la passarel·la de vestits de bany de la revista 'Sports Illustrated' amb la seva filla Aria als braços i amb uns auriculars protectors posats.

Si això passava diumenge, dilluns la model va haver d'agrair a Instagram la resposta positiva a les xarxes socials, que van aplaudir majoritàriament la seva iniciativa per visualitzar i normalitzar l'alletament infantil. Tot i això, també va tenir paraules per als que ho havien criticat. "No puc creure que hi hagi tantes notícies sobre mi i la meva filla per fer una cosa que faig cada dia", va escriure Martin. "Estic agraïda de poder compartir aquest missatge i espero ajudar a normalitzar la lactància materna, i mostrar als altres que les dones poden aconseguir-ho tot", va afegir.

La polèmica sobre la pràctica d'alletar en públic es renova periòdicament als Estats Units. El 2014, un grup de mares van donar el pit als seus nadons davant una botiga d'Anthropologie de Beverly Hills, a Califòrnia, per protestar perquè havien enviat una dona al bany perquè alletés el nadó en privat. Dos anys abans, la revista 'Time' havia causat controvèrsia publicant a la portada la foto d'una dona donant el pit al seu fill de tres anys.