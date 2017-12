La pel·lícula que no va poder salvar Brangelina

Dos anys abans d’anunciar que se separava de Brad Pitt, Angelina Jolie havia fet un últim intent de salvar la seva relació. L’actriu ho ha confessat en una entrevista a The Hollywood Reporter, en què assegura que la pel·lícula Frente al mar -escrita i dirigida per ella mateixa, i produïda i protagonitzada per ella i Pitt- va ser un intent de tornar a posar les coses a lloc entre ells. “Ens havíem conegut treballant junts i funcionàvem bé. Vaig voler que féssim una cosa seriosa junts, pensava que seria una bona manera que ens comuniquéssim”, ha explicat Jolie. Segons ella, en part l’estratègia va funcionar, perquè van “aprendre coses”, però no n’hi va haver prou: “Hi havia un pes entre nosaltres que no tenia res a veure amb la pel·lícula i que va seguir existint després”, afirma. Tot i així, assegura que està “contenta” d’haver fet la pel·lícula: “Potser no va solucionar alguns problemes, però ens vam dir coses que ens havíem de dir”, reflexiona.

Frente al mar -que explica la història d’una parella en crisi- es va començar a rodar l’agost del 2014, quatre dies abans que Pitt i Jolie es casessin i formalitzessin així una relació que feia deu anys que durava. El setembre del 2016, l’actriu va demanar el divorci, que més d’un any després encara no s’ha signat perquè la parella no s’ha posat d’acord sobre la custòdia dels seus sis fills.