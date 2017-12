La pizza napolitana, Patrimoni Immaterial de la Humanitat

La pizza napolitana ha estat reconeguda aquest dijous com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, tal com ha anunciat el comitè intergovernamental a l'illa de Jeju.

La pizza napolitana, fruit de la feina dels 'pizzaioli', consisteix a preparar la massa de la pizza en quatre etapes per acabar-la enfornant –en un forn de llenya– i donant-li voltes. La Unesco considera que aquest plat valorat internacionalment "s'ha de conservar pel seu important valor cultural".

En aquesta llista, que inclou elements com els castells –que ho van ser declarats el 2010– o les falles de València, busquen mobilitzar la cooperació perquè aquest patrimoni es pugui mantenir.

Actualment es calcula que només queden 3.000 'pizzaioli' a Nàpols fent la pizza de la manera tradicional i per això la Unesco proposa fer activitats culturals perquè els joves puguin aprendre aquest ofici, que es considera un art. De fet, cal una habilitat especial per fer la massa i després enfornar-la, tot i l'aparent sezillesa dels ingredients.