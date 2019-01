La policia demana mostres d’ADN a Cristiano Ronaldo

Nous passos en la investigació arran de les acusacions de violació de Cristiano Ronaldo. Ara, segons ha confirmat el diari ‘The Wall Street Journal’, la policia de Las Vegas acaba de sol·licitar una ordre judicial per aconseguir l’ADN del futbolista portuguès. Aquestes mostres servirien per contrastar-les amb les restes biològiques que es van trobar al vestit de Kathryn Mayorga, la nord-americana que l’acusa de violació. L’ordre ha estat enviada a un jutge d'Itàlia, el país on resideix actualment Ronaldo, i, un cop obtingudes les mostres, s’enviarien de tornada a la ciutat de Las Vegas per poder fer la comprovació.

Els fets es remuntarien al 2009, quan el futbolista estava de vacances a la ciutat dels casinos. Allà va conèixer Kathryn Mayorga, a qui va convidar a pujar a la seva habitació i, posteriorment, hauria abusat d’ella.

Tot i que Mayorga hauria denunciat els fets el mateix any del succés, el rotatiu ‘Der Spiegel’ va revelar que el jugador li hauria comprat el silenci amb 375.000 dòlars, en un acord extrajudicial fet el 2010. El mateix mitjà també va publicar el desembre passat com s’haurien filtrat uns documents en què Ronaldo confessava als seus advocats haver comès la violació.