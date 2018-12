El príncep Enric renuncia a caçar per amor

Si hi ha una tradició molt arrelada a la família reial britànica és la de la caça. I ara que s’acosta el Nadal, és un dels moments en què els Windsor es desplacen a Sandringham per celebrar les festes en família i per participar en l’anomenat Boxing Day. Es tracta d’una intensa jornada de caça en què des de sempre s’ha pogut veure, escopetes en mà, el príncep Carles i els seus dos fills, Guillem i Enric.

Una tradició paternofilial que l’any passat es va acabar quan el príncep Enric va decidir no caçar. I, pel que sembla, aquest any el duc de Sussex seguirà en la mateixa línia. El motiu? El seu compromís amb Meghan Markle, que sent un gran amor i respecte pels animals. De fet, l’exactriu de ‘Suits’ està en contra de la utilització de pells i de la caça.

Encara que l’any passat la notícia de la seva renúncia no va transcendir, en aquesta ocasió els mitjans es fan ressò davant de les tenses relacions que estan tenint últimament els ducs de Sussex i els ducs de Cambridge. Unes tensions que vindrien originades per la complicada relació entre les cunyades. "Guillem ho veu com un altre exemple preocupant de com el seu germà està sent apartat de la família per la seva dona", ha declarat una font reial al diari britànic 'Sunday Mirror'.