Un productor de Hollywood, acusat d’abusos sexuals

Harvey Weinstein, productor de pel·lícules com Pulp fiction i Shakespeare in love, ha sigut acusat de diversos casos d’abusos sexuals que haurien tingut lloc al llarg dels últims 30 anys. El New York Times va treure a la llum divendres una investigació segons la qual Weinstein hauria tancat “com a mínim” vuit acords extrajudicials amb dones després d’haver-les agredit sexualment. “Soc conscient que la manera com m’he comportat amb algunes companyes de feina en el passat ha provocat molt de dolor, i demano disculpes sinceres. Estic intentant millorar però sé que encara em queda molta feina per fer”, ha dit Weinstein en un comunicat en què explica que està fent teràpia i que té la intenció de deixar la feina un temps per centrar-se en aquest tema. Tot i així, la seva advocada afirma que algunes acusacions són “falses”.

El New York Times revela, per exemple, el cas de l’actriu Ashley Judd, a qui Weinstein hauria citat fa 20 anys en un hotel on l’hauria rebut amb bata i li hauria demanat que li fes un massatge o que se’l mirés mentre es dutxava. A una treballadora de la seva empresa, The Weinstein Company, li hauria promès impulsar la seva carrera si acceptava les seves propostes sexuals.