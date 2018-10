El nou 'Titanic' salparà el 2022 (amb bots salvavides per a tots els passatgers)

Una rèplica del 'Titanic', enfonsat el 1912 a l'Atlàntic, salparà el 2022 per fer la mateixa ruta que va inspirar la pel·lícula de James Cameron. Aquesta vegada, però, la nau sortirà del port amb bots salvavides per a tothom.

L'empresa de creuers Star Line ha invertit 500 milions de dòlars per tirar endavant el projecte, segons revela ' Usa Today'. Al vaixell hi embarcaran el mateix nombre de passatgers (2.400) i tripulants (900) que en l'original. Sortirà de Dubai cap a Southampton, a Anglaterra, i des d'allà navegarà fins a Nova York. Després d'aquest primer viatge inaugural, el 'Titanic II' té previst fer ruta per tot el món.

540x306 Una imatge del 'Titanic' que va recrear James Cameron / ARA Una imatge del 'Titanic' que va recrear James Cameron / ARA

L'enfonsament del 'Titanic' va tenir lloc la nit del 14 al 15 d'abril del 1912, després de xocar contra un iceberg. El vaixell va trigar menys de tres hores a enfonsar-se, i 1.513 persones hi van morir per ofegament o hipotèrmia. Van sobreviure 712 persones, encara que la més recordada serà la que va inventar-se James Cameron a la pel·lícula 'Titanic', la Rose, interpretada per Kate Winslet. El film, coprotagonitzat per Leonardo DiCaprio, va aconseguir 11 Oscars l'any 1998.