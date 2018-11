Un home de 69 anys vol treure's 20 anys de sobre per lligar més a Tinder "igual que es pot canviar de gènere"

Es diu Emile Ratelband, és un emprenedor holandès i té 69 anys. Però ell en vol tenir 49. I per això ha començat una batalla legal al seu país per aconseguir-ho.

El seu argument és que "vivim en una època en què es pot canviar de nom i de gènere". "Per què no puc decidir la meva edat?", esgrimeix, segons explica la web de la BBC. Segons diu, els metges consideren que té el cos d'un home de 45 anys i ell es descriu a si mateix com un "déu jove", però la seva edat real fa que se senti discriminat i que afecti les seves possibilitats de trobar feina i de tenir èxit a l'apli de cites Tinder.

Tot i la seva batalla legal, els funcionaris judicials que porten el cas s'han mostrat escèptics amb les possibilitats d'èxit de Ratelband, i han apuntat que no hi ha un mecanisme legal que permeti a una persona canviar la seva data de naixement.