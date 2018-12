Els somnis i les aspiracions de futur impregnen el calendari Pirelli 2019

Una història fotogràfica sobre les aspiracions de quatre dones i el seu esforç per aconseguir els seus objectius és el rerefons de ‘Dreaming’, el calendari Pirelli 2019, que s’ha presentat avui a Milà. En aquesta ocasió les imatges del cèlebre calendari, que ja té 46 edicions, han anat a càrrec del fotògraf Albert Watson.

Es tracta d'una seqüència de fotografies que narren històries personals i que s’inspiren en la gran passió de Watson pel món del cinema. Però, per sobre de tot, són unes imatges que, segons expressava el fotògraf a la presentació, parlen dels somnis, del compromís i dels sacrificis que suposa perseguir un objectiu: “Perquè els somnis es facin realitat s’ha de treballar de valent”.

540x306 Misty Copeland i Calvin Royal III / ALBERT WATSON Misty Copeland i Calvin Royal III / ALBERT WATSON

Watson també explicava com cadascuna de les dones retratades, que en aquesta edició són Gigi Hadid, Julia Garner, Misty Copeland i Laetitia Casta, posa el seu focus en el futur “i té la seva pròpia individualitat, el seu propi objectiu a la vida i la seva pròpia manera de fer les coses”.

És així com podem veure el personatge interpretat per Gigi Hadid, una dona que fa poc s’ha separat de la seva parella i viu sola en una torre de vidre, on té Alexander Wang com a únic amic i confident. En una altra seqüència es pot veure Julia Garner, que interpreta una jove fotògrafa amant de la natura i la soledat. La ballarina Misty Copeland també mira cap a un futur somiant afirmar-se en el món de la dansa, on té Calvin Royal III com a parella. Finalment, Laetitia Casta és una pintora que viu en un petit estudi amb la seva parella, interpretada per Sergei Polunin. Allà tots dos somien en l’èxit.