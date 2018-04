El sopar de Lisa Kudrow amb l'assassí de Versace

260x366 Lisa Kudrow / INSTAGRAM Lisa Kudrow / INSTAGRAM

Des que la sèrie 'American Crime Story' va decidir centrar-se en la de Gianni Versace a mans d' Andrew Cunanan, l'assumpte ha tornat a l'actualitat per a moltes, que es van commocionar amb aquells fets. L'última revelació ha estat de l'actriu Lisa Kudrow, coneguda pel seu paper de Phoebe a la sèrie 'Friends'.

540x306 Càsting de la temporada que 'American Crime Sotry' ha dedicat a Versace / FX Càsting de la temporada que 'American Crime Sotry' ha dedicat a Versace / FX

Kudrow, segons ha assegurat una amiga propera de l'actriu, va conèixer Cunanan en un sopar on també hi havia el director Todd Haynes. Durant la vetllada, l'assassí del dissenyador italià es va asseure al costat de l'actriu i li va explicar el seu desig de convertir-se en actor. "Cunanan immediatament es va centrar en ella, es va asseure al seu costat i no se n'anava. Com més tractava d'escapar, més s'irritava. Quan finalment es va allunyar, semblava molt enrabiat", ha explicat al respecte Haynes, que va presenciar la tensa situació.

Aquest sopar es va dur a terme mesos abans de l'assassinat de Versace. Tot i això, els símptomes de la seva inestabilitat ja començaven a fer-se palesos. "Em va arraconar i no s'anava! Era una persona tan intensa i estranya que no em deixava en pau!", diu l'amiga que li va explicar Kudrow. "Tenia aquella mirada salvatge als ulls i va seguir parlant i parlant sobre si mateix! Em va dir que seria un gran actor. Estava molt incòmoda", ha afegit l'amiga.