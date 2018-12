Es ven per més de 30.000 dòlars una còpia de la primera 'Playboy'

Aquest cap de setmana ha sigut intens per als seguidors de Hugh Hefner, fundador de 'Playboy'. I és que després de la seva mort fa més d’un any, alguns dels seus objectes personals ja han estat subhastats. És el cas d’una còpia del primer exemplar de la icònica revista, que va aparèixer el 1953 amb Marilyn Monroe en portada i on se la pot veure nua a les pàgines interiors. Un exemplar pel qual s’ha pagat un total de 31.250 dòlars (27.590 euros), segons informen mitjans locals.

A la mateixa subhasta, feta per la famosa casa Juliens Auctions, també s’ha venut la màquina d’escriure portàtil que Hefner va utilitzar a la universitat per 162.500 dòlars (143.500 euros), la seva col·lecció personal de revistes des del 1953 fins al 2013 per més de 76.000 dòlars (67.100 euros), així com una jaqueta de motociclista de l’equip de bàsquet Los Angeles Lakers i un anell amb una pastilla de Viagra incrustada, que s’han comprat pel voltant de 20.000 dòlars (17.600 euros).

Segons ha informat la casa de subhastes, tots els beneficis aconseguits amb la venda dels objectes personals de Hefner es destinaran a la fundació del mític editor, que dona suport a organitzacions que lluiten per la defensa dels drets civils.