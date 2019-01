Una marca catalana es cola en l’alta costura de París

Les germanes Yolanda i Cristina Pérez -ànimes de la marca Yolancris- han vestit Beyoncé, Lady Gaga, les germanes Kardashian i Rosalía, entre altres celebrities, però avui s’enfronten a un marc desconegut: la Setmana d’Alta Costura de París. Aquest escenari -un dels més hermètics del món de la moda- ha invitat la marca catalana a presentar la seva col·lecció en una desfilada que serà una prova per decidir si entren al selecte club de l’alta costura, del qual formen part firmes tan exclusives com Dior, Chanel o Givenchy. Feia 10 anys que no hi havia cap firma catalana a la Setmana de l’Alta Costura de París. L’últim en participar-hi va ser el dissenyador Josep Font, amb les seves peces preciosistes, gairebé obres d’art arquitectòniques, amb les quals va conquerir el món de la moda. Ara els toca el torn a aquestes dues germanes que tenen la feina repartida: la Yolanda és la dissenyadora i la Cristina la directora financera d’una marca que ha revolucionat els vestits de festa i de núvia amb un treball artesà i unes formes romàntiques.

“Estem molt emocionades amb aquest repte”, explicava ahir Yolanda Pérez. “És la primera vegada que desfilarem a París després d’haver-hi anat durant molts anys com a espectadores”. Elles són molt conscients de la gran dificultat d’entrar en el club de l’alta costura -hi ha uns estrictes requisits que venen marcats pel ministeri d’Indústria francès i que se centren, sobretot, en el procés d’elaboració de les peces, que ha de ser tot artesanal i fet a mida- i per això ja estan satisfetes amb la invitació. “La desfilada d’avui és una gran prova, en som conscients, però esperem que vagi bé, ens agafin i al juliol ja puguem formar part, oficialment, del club de l’alta costura”, diu Pérez.

Un homenatge a Barcelona

La col·lecció que presentaran avui a les tres de la tarda a l’Hotel Le Marois “és un homenatge a Barcelona, al que representa la ciutat per a nosaltres, és una manera d’explicar com la vivim, com la veiem, i també és una forma de ser-ne ambaixadores al món”, destaca. Així, el Modernisme català es transformarà en vestits fets a mà on no faltaran referències “als colors, a les vidrieres, als trencadissos i a les façanes”. Yolanda Pérez reconeix que el concepte d’art global dels modernistes li ha servit d’inspiració per a aquesta col·lecció, que està formada per 36 peces. I de tots els creadors d’aquella època diu que vol retre homenatge a Josep Maria Jujol, perquè “era un creador excepcional”.

Pérez explica que li agrada vestir una dona “etèria i romàntica, que té sensibilitat i és delicada”. Aquests conceptes es tradueixen en unes peces espectaculars, on es juga amb les textures, els brodats, els ornaments i les transparències. Uns vestits fets a Catalunya, ja que la producció local forma part de l’ADN de l’empresa. “Tot el nostre procés de producció es fa aquí, i una gran part és manual”, diu la dissenyadora.

De fet, Pérez es defineix com a “totalment contrària al fast-fashion ” que impera actualment i que omple les ciutats de grans botigues de roba on una samarreta costa menys de 10 euros. “Em sap greu que s’estigui perdent la feina artesana lligada a la roba. Nosaltres reivindiquem aquesta feina. Hi ha una sèrie de peces de roba que comporten moltes hores de feina, que tenen al darrere tot un equip de gent treballant a mà, de forma artesana, i això és molt valuós i té un preu”, diu la dissenyadora. Per a ella “els vestits tenen ànima” i això es deu, sobretot, a la feina manual que hi ha al darrere.

Per a Pérez és molt especial que l’últim català que va presentar col·lecció a la Setmana de l’Alta Costura fos Josep Font. “M’encanta la seva feina, el que fa, l’arquitectura dels seus vestits i el seu concepte de la dona, que és diferent del meu, perquè ell entén la dona com a art i per això crea aquestes peces tan espectaculars. És un honor que sigui el nostre predecessor”, rebla.

I sobre la fama que li han donat algunes de les seves clientes, com Beyoncé o Lady Gaga, Pérez reconeix que “ajuden a tenir ressò”, però que al final “és sempre feina”. Tot va començar amb les germanes Kardashian, ja que Yolancris va ser la marca escollida per Kim Kardashian per dissenyar el vestit de dames d’honor de les seves germanes. “A partir d’aquí va començar el boca-orella i van venir altres famoses”. I Rosalía també els ha donat reconeixement, ja que ha portat vestits seus en més d’una ocasió. “A ella li agrada molt el que fem, ja fa temps que li fem coses”, resumeix Pérez. Tot i això, avui les celebrities queden lluny i és moment per intentar conquerir París. “Mai m’hauria imaginat que arribaria fins aquí quan vam començar”, confessa Pérez, que diu que el secret de l’èxit no és res més que “treballar”.

Chanel porta l’estiu més glamurós

al seu escenari habitual, el Grand Palais

En el segon dia de desfilades d’alta costura, la marca Chanel va captar gran part de l’atenció mediàtica, com ja és habitual. La mítica maison francesa va presentar la seva col·lecció primavera-estiu 2019 al seu lloc habitual, el Grand Palais, decorat per a l’ocasió com un vil·la italiana a ple estiu, tot un contrast amb el París gèlid que acull la cita. La col·lecció estava inspirada en un dels períodes històrics preferits de Karl Lagerfeld, director creatiu de la marca: el segle XVIII. Tanmateix, Lagerfeld va ser el gran absent de la cita i va deixar la responsabilitat de tancar la desfilada a la seva mà dreta, Virginie Viard, en un gest mai vist fins ara.

Chanel va presentar una col·lecció plena de siluetes allargades, amb faldilles llapis fins als turmells i fins i tot acampanades, on no va faltar el mític tweed, marca de la casa, tant en jaquetes com en faldilles. Els colors dominants van ser els pastels -roses sobretot, i també blaus i verds-, tot i que els blancs i negres, tan típics de la maison, no hi van faltar. Les plomes van ser un dels complements atrevits i desenfadats de la proposta i anaven acompanyades de flors al cabell, per donar un cert aire romàntic a les models. Un viatge en el temps -al passat i a l’estiu- que va omplir d’elegància i glamur el Grand Palais.