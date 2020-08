Sílvia Marsó, actriu: “Tenim un respecte mutu i una consideració i una admiració de fa molt temps”

L’amistat que uneix les actrius Sílvia Marsó, Carme Elias i Carme Sansa s’ha consolidat al llarg dels més de 20 anys que fa que dura, però es va forjar al voltant d’un element líquid i fugisser, ja que es van conèixer amb motiu de la sèrie de TV3 Dones d’aigua, en què van interpretar tres dones que heretaven unes termes. “Vam agafar tanta complicitat perquè la sèrie es va gravar al balneari Termes Montbrió, perquè els nostres personatges l’heretaven d’una dona que no coneixien, i estàvem tot el dia ficades a les habitacions de cadascuna, a la piscina…”, afirma Sílvia Marsó. “Estudiàvem juntes -explica-, dinàvem i sopàvem juntes, ens ho vam passar molt bé durant el rodatge”, subratlla. Amb Carme Elias havia coincidit abans al programa de Guillermo Summers i Ignacio Salas Y sin embargo te quiero, però no havien intimat tant, mentre que amb Carme Sansa hi coincidirà a la tardor al TNC a les ordres de Xavier Albertí al muntatge L’emperadriu del Paral·lel. I les diferents edats es van convertir en un valor afegit. “Tenim la peculiaritat que ens portem 10 anys cadascuna, i això ens va fer pensar que som de tres generacions diferents, però ens va demostrar que podem tenir la mateixa amistat i la mateixa complicitat que si tinguéssim la mateixa. Això passa molt a la nostra professió, no és tan habitual a fora”. Sílvia Marsó té una gran estima per la feina de les seves amigues i també nodreixen el seu desig de seguir aprenent: “Sempre que actuen vaig a veure-les, perquè aprenc molt d’elles com a actriu, són molt bones actrius”, explica.

Les tres amigues es troben sempre que Marsó ve de Madrid, on està establerta, i també en les diverses ocasions en què ha treballat aquí en els últims anys, com El gran mercado del mundo, també al TNC, o els seus espectacles han vingut de gira, com 24 hores de la vida d’una dona. Més recentment, Sílvia Marsó va participar a Merlí. Sapere aude. “Visc a cavall de Madrid i Barcelona, i sempre que vinc quedem per dinar o sopar”. I quan no és així, estan en contacte a través d’un grup de WhatsApp anomenat Triada forever, en el qual comparteixen tota mena de continguts, des de fotografies dels fills fins a articles d’actualitat que els interessen, i a Carme Sansa li agrada molt compartir dites i endevinalles catalanes antigues. Durant l’estat d’alarma van parlar molt per telèfon i la fotografia que il·lustra aquest article correspon al primer dia que van poder quedar per dinar. “Tenim un respecte mutu i una consideració i una admiració de fa molt temps, som una mica complementàries”. També s’han ajudat “amb bons consells”: “Són d’aquestes persones a qui acostumo a demanar consell quan no sé cap on tirar perquè he de prendre una decisió difícil”, conclou Sílvia Marsó.