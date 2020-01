Billie Eilish revela que va estar a punt de tirar-se per la finestra

Billie Eilish va pensar en suïcidar-se tirant-se daltabaix d’una finestra. La cantant ho va revelar dijous en una entrevista a la cadena de televisió nord-americana CBS, emesa amb motiu de la gala dels premis Grammy, que se celebra la nit de diumenge i en la qual Eilish està nominada en sis categories. Durant la conversa, la jove artista, que va complir 18 anys al desembre, va explicar: “Era a Berlín, sola a l’hotel, i hi havia una finestra. Recordo que estava plorant perquè pensava que la manera en què em moriria seria fent-ho jo mateixa”. Quan la presentadora, Gayle King, li va preguntar per què finalment no havia saltat, Eilish va respondre, breument: “Per la meva mare”.

En tot cas, aquest va ser el moment més crític, però Eilish també va deixar clar que durant tot el 2018 es va sentir “infeliç, sense alegria”. “No voldria ser massa tràgica, però, sincerament, pensava que no arribaria als 17”, va explicar. Segons ella, aquesta situació tenia el seu origen en la depressió que li havien diagnosticat, però “per damunt de tot hi havia una fama que en aquell moment no volia”. “No podia sortir al carrer, era una tortura. L’únic que volia era quedar amb els meus amics”, recorda la cantant. A més, segons ella, alguns d’aquests amics se’n van distanciar quan va començar a triomfar en el món de la música. “Em pensava que no tornaria a ser feliç mai més”, va afegir. Durant l’entrevista, Eilish va admetre que les referències al suïcidi que apareixen a les lletres de les seves cançons parlen d’ella mateixa.

La cantant nord-americana conviu des de fa anys amb trastorns psicològics. De petita li van diagnosticar la síndrome de Tourette, que, segons ella, pot fer que “les coses fàcils siguin molt difícils”. Des dels 13 anys ha patit episodis d’ansietat i depressió, i fa uns mesos va reconèixer que havia arribat a autolesionar-se. Ara, però, ja ha superat aquesta fase, i és ella qui intenta ajudar altres joves que es troben en aquesta situació a sortir-se’n. “Els agafo per les espatlles i els dic: «Sisplau, cuida’t, sigues bo amb tu mateix, no facis aquell pas més i no et facis un mal que ja no puguis desfer»”, va dir a la CBS. En la seva opinió, una de les claus per superar els moments més foscos van ser els seus seguidors i l’entusiasme que mostren als seus concerts.