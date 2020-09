Dwayne Johnson i tota la seva família donen positiu per coronavirus

260x366 Dwayne Johnsondurant un entrenament / INSTAGRAM Dwayne Johnsondurant un entrenament / INSTAGRAM

L'actor Dwayne Johnson, conegut com la Roca i una de les estrelles més importants de Hollywood en l'actualitat, ha revelat avui que la seva dona, les seves dues filles i ell mateix han donat positiu per coronavirus. "Us puc explicar que aquesta ha sigut una de les coses més difícils i desafiants que hem hagut de suportar com a família", ha dit Johnson en un vídeo al seu compte d'Instagram, xarxa social en la qual té 196 milions de seguidors i és la tercera persona més popular de tot el món.

The Rock ha assegurat que la seva prioritat número u en la vida és protegir la seva família i els seus éssers estimats. "Tant de bo hagués sigut jo l'únic positiu, però no va ser així, ha sigut tota la meva família, així que això ha sigut un cop dur. Però estic content d'explicar que estem bé. Estem ja gairebé al final. Ja no podem encomanar-ho i, gràcies a Déu, estem en bon estat de salut. Hem superat el covid-19 i estem més forts i més sans", argumenta.

Johnson ha aprofitat aquest clip per recordar les mesures de prevenció bàsiques contra el coronavirus. "No té res a veure amb la política. Poseu-vos la mascareta. És un fet, és el que és correcte i el que demostra responsabilitat", explica als seus seguidors. Johnson tenia previst estrenar aquest any al costat d'Emily Blunt Jungle cruise, una pel·lícula de Disney dirigida per Jaume Collet-Serra i que, a causa de la pandèmia del coronavirus –que va mantenir tancats durant mesos els cinemes de pràcticament tot el planeta–, va haver de traslladar el seu llançament del 24 de juliol d'aquest any al 30 de juliol del 2021.

A més, l'actor presentarà en el futur a Netflix la cinta d'acció Red notice, on compartirà protagonisme amb dues altres figures de màxim reconeixement a Hollywood: Ryan Reynolds i Gal Gadot. Les seves últimes pel·lícules, totes estrenades el 2019, van ser una de la saga d'acció Fast & furious i la comèdia d'aventures Jumanji: The next level.