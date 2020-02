Enric i Meghan s’han de blindar també a Canadà

La decisió del príncep Enric i Meghan Markle de deixar de ser membres sènior de la família reial britànica els ha ocasionat un daltabaix vital tan fort que ni exiliats al Canadà aconsegueixen desfer-se'n. Tot i que el que volien era deixar d'acaparar titulars, fugint a l'altra banda de l'Atlàntic no ho han aconseguit.

Per aquest motiu, la parella ha decidit blindar la casa on s'allotgen al Canadà perquè res del que hi passi sigui accessible als paparazzis que assetgen la finca.

Segons explica la web TMZ, han instal·lat càmeres de vigilància al voltant dels 16.000 metres quadrats de la casa per tenir controlats els periodistes gràfics que la vigilen. A més, també han instal·lat diverses reixes al llarg de la mansió, que han cobert amb lones per preservar la seva intimitat.

Cal recordar que aquest ampli desplegament d'autoprotecció es només momentani, ja que la casa es provisional i només hi viuen mentre busquen la definitiva. Les mesures de seguretat i d'intimitat les han pres després que Markle fos captada pels fotògrafs passejant per un parc amb el seu fill Archie i els seus dos gossos. A banda de les proteccions físiques, la parella ja ha fet públic que emprendran accions legals contra els mitjans canadencs igual com ho van fer amb els britànics quan van començar a informar de manera recurrent i invasiva sobre ells.

La invasió mediàtica que va afectar els últims anys de la vida de Diana de Gal·les, mare d'Enric, ha estat la motivació principal en la fugida d'ell i Markle a Canadà. Per aquest motiu resulta especialment greu per a ells que continuï l'assetjament de la premsa rosa, que consideren que va ser el factor essencial que va acabar amb la vida de Lady Di a París el 1997.