George Clooney insta a fer boicot als hotels del sultà de Brunei

L'actor nord-americà George Clooney ha començat una campanya de boicot contra una cadena d'hotels propietat del sultà de Brunei, Hassanal Bolkiah, per la seva intenció d'aplicar la pena de mort contra persones LGBTI del seu país. Els nou hotels de Dorchester Collection, que pertanyen al sultà que va arribar al poder el 1967, estan repartits pels EUA, el Regne Unit, França i Itàlia.

En la seva columna publicada a Deadline, l'actor demana fer accions concretes. "Siguem clars, cada vegada que ens allotgem o ens reunim o mengem en qualsevol d'aquests nou hotels, estem donant diners directament als homes que trien lapidar o fuetejar fins a la mort els seus propis ciutadans pel fet de ser gais", critica. Si bé Clooney reconeix que aquest boicot no tindrà efecte en les lleis de Brunei, es pregunta: "¿Ajudarem a pagar aquestes violacions dels drets humans? Realment ajudarem a finançar l'assassinat de ciutadans innocents?"

"He après amb els anys que no pots fer avergonyir els règims assassins, però es pot fer avergonyir els bancs, els finançadors i les institucions que fan negocis amb ells i trien mirar cap a una altra banda", afegeix. Segons l'actor, aquesta no seria la primera vegada que aquests hotels són boicotejats pel seu tracte a la comunitat LGBTI. De fet, davant dels de Bel-Air i el Beverly Hills ja s'hi han fet protestes.