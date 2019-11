260x366 Jorge Vázquez: "Dirigir Pertegaz és una gran responsabilitat" / INSTAGRAM Jorge Vázquez: "Dirigir Pertegaz és una gran responsabilitat" / INSTAGRAM

El dissenyador gallec Jorge Vázquez, que compta amb una experiència de gairebé trenta anys en el sector de la moda, és el nou director creatiu de Pertegaz, un repte en la seva carrera que emprèn amb "gran responsabilitat". "És un honor i una gran responsabilitat perquè sempre he admirat Manuel Pertegaz", assegura a l'agència Efe Vázquez, que considera que Pertegaz és un dels "millors dissenyadors de tots els temps".

Aquest nou projecte és "un regal professional i personal", diu Vázquez, que reconeix que no deixa de sorprendre's amb els dissenys i la costura de Pertegaz, un dissenyador que forma part de la història de la moda. "La seva moda va traspassar fronteres, va vestir celebritats com Jackie Kennedy, Ava Gardner o Audrey Hepburn", detalla Vázquez, que recorda que el dissenyador de Terol, establert a Barcelona, tenia aparador propi als luxosos magatzems novaiorquesos Bergdorf Goodman. "La meva il·lusió i objectiu és recuperar tota aquesta màgia i actualitzar-la per a les dones del segle XXI", afegeix Vázquez, nascut al municipi corunyès de Betanzos el 1972.

El creador, que porta trenta anys al sector després d'haver-hi debutat amb només divuit anys a través del grup Inditex, va completar els estudis de disseny als Estats Units. Més tard va treballar amb Antonio Pernas, Ángel Schlesser i Fun & Basics, en què va adquirir experiència i rodatge amb la costura. El 2002 va presentar la seva primera col·lecció a la passarel·la madrilenya i dos anys més tard va rebre el premi L'Oréal a la millor col·lecció i també el de jove dissenyador.

El 2006 va assumir la direcció creativa de prêt-à-porter per a dona de Loewe i va presentar la seva nova marca, JV by Jorge Vázquez, en la setmana de la moda madrilenya. Al gener Vázquez torna a la Mercedes-Benz Fashion Week, en què presentarà la nova col·lecció tardor-hivern de Pertegaz, una firma que es va fundar el 1942.

Aquest gallec, que aposta per dissenys femenins, frescos i jovials, també ha col·laborat amb El Corte Inglés, una empresa en la qual ha coordinat diverses de les seves firmes femenines. Al llarg de la seva trajectòria Jorge Vázquez ha simultaniejat el disseny amb la costura al seu taller, tot un referent en el sector nupcial femení. Jorge Vázquez, gran defensor de les peces de qualitat, d'aquestes que passen de mares a filles sense perdre vigència, adora les siluetes dels setanta i les picades d'ullet al glamur, dos elements que potser es veuran ben aviat en el prêt-à-porter de Pertegaz .