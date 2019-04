Lucia Bosé es lliura de la presó pel cas de La Chumbera

Lucia Bosé ha estat absolta d'una denúncia per presumpta apropiació indeguda d'un dibuix que Pablo Picasso va regalar a la dona de fer feines dels Bosé, Remedios de la Torre. Segons 'El País', l'actriu no ha estat condemnada perquè l'artista malagueny va pintar el dibuix de La Chumbera i li va donar a De la Torre, que el va considerar lleig i li va donar a Bosé. En el judici, que es va celebrar el passat 7 de març, la italiana va explicar al tribunal que "el dibuix no li va agradar gens a La Tata –com anomenaven De la Torre–", que va treballar a casa seva durant 50 anys i que, tot i que el malagueny li havia dedicat amb un "Per a Reme", ella l'havia rebutjat.

L'obra formava part de l'extensa col·lecció de picassos de la família Dominguín-Bosé, que se'n va haver de despendre el 2008 per problemes econòmics. Les demandants, nebodes de Remedios de la Torre, van assegurar que la seva tieta mai va regalar el dibuix a Lucia Bosé i que d'aquella venda els en tocava la seva part com a hereves de la difunta senyora de fer feines. La Fiscalia de Madrid demanava a Bosé, de 88 anys, dos anys de presó, indemnització i una multa.