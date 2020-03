260x366 Toni Cruanyes anuncia que ha sigut pare i que deixarà de presentar el 'TN vespre' "unes setmanes" / INSTAGRAM Toni Cruanyes anuncia que ha sigut pare i que deixarà de presentar el 'TN vespre' "unes setmanes" / INSTAGRAM

Toni Cruanyes ha sigut pare per segon cop, tal com ha anunciat ell mateix a través de les xarxes socials. A més, el presentador del TN vespre de TV3 ha explicat que estarà de permís de paternitat “unes setmanes” per gaudir del seu nou fill, del qual no ha especificat ni el sexe ni el nom. Així mateix, ha aprofitat el missatge per donar les gràcies a Carles Costa, que és qui s’encarregarà dels informatius del prime time de la pública catalana durant l’absència del presentador de Canet de Mar.

Al costat d’una foto amb dos ninots del Mic agafats del braç, Cruanyes ha escrit: “Us vull anunciar que a partir d’avui som un més a la família, i això ens fa molt feliços. Estaré de permís per paternitat durant unes setmanes. Gràcies Carles Costa i tot l’equip d’Informatius de TV3 per cobrir-me durant aquest temps”. Cruanyes, de 45 anys, és pare d’un nen anomenat Elies, que va arribar a la vida d'ell i del seu company el 2015, just l’endemà que el presentador viatgés als Alps per explicar in situ la tragèdia de Germanwings.