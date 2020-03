L'actor Dani Rovira anuncia que té càncer

L'actor Dani Rovira ha anunciat aquest dimecres a través del seu perfil d'Instagram que té càncer. En concret, un limfoma de Hodgkin. Avui mateix ha començat amb el tractament de quimioteràpia, ha afegit. "Fa una setmana que m'ho han diagnosticat, encara que portava ja mesos arrossegant cert cansament i malestar", assegura el protagonista de Ocho apellidos vascos, que diu afrontar "sense por" aquesta previsiblement "llarga lluita contra el bitxo".

"No tinc por, estic tranquil, portaré aquests mesos una motxilla potser una mica més pesada en temps d'incertesa, pors i pandèmia, però no em falten forces ni ganes per sortir-me'n", assenyala l'actor, de 39 anys. Rovira afegeix que "té bon pronòstic" i que els doctors li transmeten "molt bones sensacions". "Això sí, passaré a formar part d'aquesta població d'alt risc quan les defenses i el sistema immunitari comencin a fallar-me en uns dies, així que hauré de cuidar-me, anar amb compte i deixar-me cuidar", continua.

L'actor malagueny diu que és a casa acompanyat pels seus tres gossos i la seva "companya de vida Clara", en al·lusió aparent a l'actriu Clara Lago, amb la qual va emprendre una relació sentimental en el rodatge de l'esmentada pel·lícula el 2014. "Tot això passarà, ànims a tots i totes en aquests moments complicats, però per això hi ha els reptes, per superar-los i fer que el que aprenem ens faci millors persones", conclou el post, que acompanya d'una foto amb una via oberta al braç esquerre. El limfoma de Hodgkin és un subtipus de càncer que afecta un tipus de glòbuls blancs crucials per al sistema immunitari.