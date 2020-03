Winona Ryder defensa Johnny Depp en el cas dels suposats maltractaments a Amber Heard

Johnny Depp ha trobat un suport valuós en el judici per difamació contra la seva exdona, Amber Heard, que després de divorciar-se el va denunciar per violència masclista. Winona Ryder, que va ser parella de l'actor entre el 1989 i el 1993, ha declarat a favor seu en el judici, en què ha assegurat que Depp no és una persona violenta. Ho ha revelat el portal The Blast, que ha tingut accés a la declaració per escrit que l'actriu ha fet arribar al tribunal de l'estat de Virgínia que porta el cas, i en la qual demana poder testificar com a testimoni en el judici a favor de Depp.

En aquest document, Ryder explica que, després d'haver tingut constància de les acusacions de Heard contra Depp, considera "molt important" poder explicar la seva experiència amb l'actor, de qui diu que, mentre van ser parella, el considerava el seu millor amic i un membre més de la família. "La nostra relació és una de les més significatives de la meva vida", afegeix l'actriu. Després de reconèixer que "no hi era durant el seu matrimoni amb l'Amber", Ryder assegura que va quedar "absolutament sorpresa, confosa i preocupada" quan va sentir les acusacions contra ell. "La idea que sigui una persona increïblement violenta és la cosa més llunyana del Johnny que jo coneixia i estimava. Soc incapaç d'entendre aquestes acusacions", afegeix.

"Mai, mai, va ser violent amb mi. Mai, mai, va ser agressiu amb mi. Mai no ha sigut violent o agressiu amb ningú que jo hagi vist. El conec només, sincerament i honestament, com una molt bona persona, un home increïblement amorós, extremadament afectuós, que em protegia tant a mi i com a la gent que estimava. Em sentia molt i molt segura amb ell", continua Ryder. L'actriu deixar clar que no vol "dir mentider a ningú –però afirma–. Partint de la meva experiència amb el Johnny, és impossible creure que unes acusacions tan horribles siguin certes. Ho trobo terrible, coneixent-lo com el conec".